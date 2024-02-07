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الرياضة

«خطة مُحكمة» من الريال للفوز بـ «الشاب الفرنسي»!

«خطة مُحكمة» من الريال للفوز بـ «الشاب الفرنسي»!
7 فبراير 2024 15:00

أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت صحيفة «ماركا» النقاب عن أن ريال مدريد، الذي فشل في ضم النجم الفرنسي الشاب ليني يورو «18 عاماً» قلب دفاع ليل وأحد أبرز نجوم المنتخب الأولمبي لـ «الديوك»، قرر أن ينتهج استراتيجية جديدة من أجل الوصول إلى هدفه في التعاقد مع هذا اللاعب في الصيف المقبل، وهي نفس الاستراتيجية التي سار عليها عندما حصل على خدمات مواطنه إدواردو كامافينجا لاعب رين في 2021، مقابل 30 مليون يورو، ومواطنه الآخر أوريليان تشواميني لاعب موناكو في صيف 2022، مقابل 80 مليون يورو.
وقالت الصحيفة إن هذه الاستراتيجية تتمثل في الضغط على اللاعب لكي لا يمدد عقده مع ناديه الحالي، والذي ينتهي في صيف 2025، الأمر الذي يسمح لـ «الميرينجي» بأن يكون في موضع قوة في الصيف القادم عندما يقترح عرضاً أقل من طموحات مسؤولي ناديه الفرنسي، والاستفادة من التهديد المتمثل في إمكانية أن يصبح اللاعب حراً، ويمكن رحيله مجاناً إذا رفض ليل عرض الريال وقتها.
وأضافت الصحيفة أن السعر الذي حدده الريال لإتمام هذه الصفقة والفوز بالنجم الفرنسي الشاب هو 60 مليون يورو، وأن حاجة الريال إلى تدعيم قلب دفاعه في ظل غياب البرازيلي إيدرميليتاو والنمساوي ديفيد ألابا وأيضاً الألماني أنطونيو روديجير للإصابة، هي التي دفعته إلى التمسك بالحصول على خدمات ليني يورو النجم الصاعد الواعد في سماء الكرة الفرنسية، لما يتمتع به من تفهم كامل لواجبات مركزه التي تتطلب القوة وحسن التوقع والقدرة على افتكاك الكرة والتفوق في الالتحامات، والاستفادة بطوله الفارع «1.9 متر» في إبعاد الخطر عن منطقة جزاء فريقه، وأيضاً التقدم في الضربات الركنية ومحاولة إحراز أهداف.
وقالت الصحيفة إن هذا «السيناريو» الذي يجهزه «البلانكوس» يدخل في إطار خطة «الملكي» لتجديد شباب الفريق بنجوم صغار السن، قادرين على حمل لواء الفريق لعشر سنوات قادمة على الأقل.
وحاولت إدارة باريس سان جيرمان خلال «الميركاتو» الشتوي المنتهي أن تُقنع خورخي مينديز وكيل ليني يورو بالانتقال إلى «حديقة الأمراء»، ولكن محاولتها باءت بالفشل نظراً لتمسك ناديه ببقائه هذا الموسم، وقدرة البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني لليل على إقناعه بالبقاء والتركيز في الأهداف التي يسعى الفريق لتحقيقها هذا الموسم في الدوري الفرنسي «ليج آن»، وعدم الاستماع إلى أية عروض خارجية في هذا التوقيت من الموسم.

صحيفة ماركا
ريال مدريد
ليل الفرنسي
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