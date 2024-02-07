700 مليون مشاهد حول العالم لـ «مبادلة أبوظبي»

مراد المصري (أبوظبي)

تتصدر بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، المشهد العالمي، بوصفها الحدث الأهم خلال الأسبوع الجاري ضمن روزنامة بطولات رابطة محترفات التنس، وهي التي تقام من فئة 500 نقطة، وتجمع نخبة اللاعبات من حول العالم.

ويصل مدى متابعة هذه البطولة إلى نحو 700 مليون مشاهد في أكثر من 30 دولة في ست قارات مختلفة، وذلك بحسب إحصائيات الوصول الإعلامي لأحداث رابطة محترفات التنس، التي تشهد نمواً متزايداً، مع احتفالها على مرور أكثر من 50 عاماً على انطلاقها، حيث كانت البداية عام 1971 مع إجمالي جوائز مالية لكافة البطولات يبلغ 750 ألف دولار، فيما وصل العام الماضي إلى 180 مليون دولار، مع مشاركة 1,650 لاعبة من نحو 84 دولة مختلفة في الأحداث حول العالم.

وشهدت البطولة نجاحاً لافتاً في النسخة التي أقيمت العام الماضي، وتوجب بلقبها السويسرية بليندا بنشيتش، لترتفع قيمة الجوائز المالية في هذه النسخة، ويزيد الإقبال من أفضل المصنفات العالميات، وتبدأ البطولة في ترسيخ موقعها على الساحة الدولية بصورة متنامية، تنعكس من حجم الاهتمام من وسائل الإعلام الدولية التي تفرد تغطيات موسعة للحدث بصورة محدثة لحظة بلحظة.

ويتميز موقع البطولة بحضور أعداد كبيرة من الجماهير بصورة يومية، سواءً المتوزعة على مدرجات الملاعب الرئيسية التي تحتضن المباريات، والمنطقة المحيطة التي توفر فعاليات ترفيهية متنوعة، مما جعل الحدث مناسبة رياضية مجتمعية متكاملة.

وعلى صعيد منافسات البطولة أمس، انطلق سباق التأهل نحو دور الثمانية، مع إقامة عدد من مباريات دور الـ 16، وحجزت الروسية داريا كاساتكينا أولى بطاقات التأهل، بعد الفوز على الأميركية أشلين كروجر، بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-3 و7-5.

وتستكمل لقاءات دور الـ 16، اليوم، بإقامة أربع مواجهات، فتلتقي الكازخستانية يلينا ريباكينا، المصنفة الأولى في البطولة، مع الأميركية دانيال كولينز التي أطاحت باليابانية نعومي أوساكا، فيما تواجه التشيكية باربورا كرجتشيكوفا، المصنفة الرابعة في البطولة، مع الإسبانية سارا سوربيس تورمو، وتلعب الروسية ليودميلا سامسونوفا، المصنفة الثامنة في البطولة، مع الأوكرانية أنهيلينا كالينينا، والإسبانية كريستينا بوكشا مع البريطانية هيذر واتسون.

من جانبها أكملت اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، خروجها من البطولة، بخسارة ثانية في نفس اليوم، وهذه المرة في منافسات الزوجي، عندما خسرت رفقة التونسية أنس جابر، أمام البولندية ماجدا لينيتي والأمريكية بيرناردا بيرا، بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-3 و6-3.

ورفضت أوساكا، وصف هاتين الخسارتين بـ «الفشل»، وقالت «لا أريد أن أقسو على نفسي بعد خوض هذه المنافسات، ربما ما زالت أفتقد بعض الثقة، لكنني قادرة على العودة للعب التنس بشكل أفضل بعد الغياب الطويل، يجب أن أواصل المشاركة، وألعب المزيد من المباريات، يجب أن استعيد المزيد من الثقة بنفسي خلال الفترة المقبلة بعد هذه المشاركة هنا».