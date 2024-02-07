«عجمان للمعاقين» يحتفي بإنجاز «بارالمبية غرب آسيا»

عجمان (الاتحاد)

احتفى نادي عجمان لذوي الإعاقة باللاعبين الذين أحرزوا الميداليات في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة الشارقة 2024 التي أسدل عليها الستار مؤخراً بنادي الثقة للمعاقين، حيث فاز لاعبو النادي المشاركين مع منتخب الإمارات لرفعات القوة بـ 5 ميداليات ملونة، جاءت عن طريق سعيد محمد المهري الذي حصل على ميداليتين ذهبيتين، وعبد الله الجيلاني على ميداليتين فضيتين، وسعود رحمة الله يار ميدالية برونزية، وحصلت لاعبتا فريق رفعات القوة بنادي عجمان لذوي الإعاقة، وفاء الدهماني وميثاء العلي على مراكز متقدمة في المنافسة.

وعبر أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة، عن سعادته بالنتائج التي حققها اللاعبون، مشيراً إلى أن نتائج لاعبي النادي تبشر بتحقيق إنجازات رياضية عالية، خاصة أنها تعد المشاركة الأولى للنادي في الدورة، وعقب انتهاء المشاركة انضم اللاعبون للمعسكر التدريبي الداخلي استعداداً لبطولات فزاع الدولية الخامسة عشرة، التي تقام في دبي خلال الشهر الجاري.

وقال يوسف سعيد الشامسي المدير العام للنادي: «تحقيق الإنجازات يعد مسؤولية كبيرة في مواصلة التفوق والصعود لمنصات التتويج في كل البطولات، وهو ما نعمل عليه دائماً في ظل الدعم الكبير، الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم، حيث نواصل التدريبات والمعسكرات للحفاظ على مستويات اللاعبين وتجهيزهم للبطولات المقبلة، والوصول إلى الهدف المرسوم وهو رفع علم الدولة في كل المحافل الخارجية».