الجزيرة يواجه الرائد استعداداً لعودة الدوري

مراد المصري (أبوظبي)

يلتقي الجزيرة مع الرائد السعودي، اليوم في أبوظبي، في مباراة ودية بين الفريقين، خلال التحضيرات في فترة التوقف الشتوي، تمهيداً للنصف الثاني من الموسم.

وتشكل هذه المباراة محطة مهمة للروماني ميريل رادوي مدرب «فخر أبوظبي»، في إطار خطته لرفع جاهزية الفريق تصاعدياً منذ توليه المهمة في يناير الماضي، خصوصاً على الصعيدين الفني والبدني.

وشهدت الفترة الماضية غياب نحو 14 لاعباً عن صفوف الفريق بسبب الالتزامات مع المنتخبات الوطنية، قبل أن يستقبل الجزيرة «الدوليين» مرة أخرى في تدريباته، وباستثناء عبدالله رمضان، الذي تعرض لإصابة ويخضع لمرحلة تأهيل، فإن البقية ظهروا في جاهزية تامة للانضمام إلى المجموعة، بقيادة ثنائي الخبرة علي مبخوت وعلي خصيف.

ولن تكون هذه المباراة الودية الأخيرة للجزيرة خلال الفترة الحالية، خصوصاً مع تأجيل مباراته، التي كانت مقررة أمام العين في الجولة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين، دعماً لالتزامات «الزعيم» في دوري أبطال آسيا، مما يمنح الفريق المزيد من الوقت للعب مباراة ودية أخرى سيتم تحديدها.

ويتواجد الرائد السعودي في أبوظبي، حيث اختار أن يقيم معسكره الشتوي، بقيادة المدرب الكرواتي إيجور جوفيتشفتش، وهو الفريق الذي يحتل حالياً المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة.