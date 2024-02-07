«شراع الإمارات» ينشد التألق في «عربية الكويت»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك منتخبنا الوطني للشراع الحديث في منافسات البطولة العربية السادسة عشرة 2024 التي انطلقت في دولة الكويت، أمس، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، بإشراف لجنة الشراع والتجديف والكاياك والكايت بورد الكويتية تحت مظلة الاتحاد العربي للشراع.

ويرأس وفدنا في الكويت محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع الحديث، ويضم نخبة من نجوم ونجمات الرياضة ممن حققوا إنجازات رائعة في المشاركات يتقدمهم بطلنا الصاعد خليفة الرميثي صاحب ذهبية أوبتمست الدورة العربية، وبطلتنا ضحى البشر صاحبة برونزية منافسات الكا 6 في الدورة العربية، إضافة إلى أبطالنا حمزة آل علي (الكا 7)، ومحمد الحمادي (الكا 6)، وعبدالرحمن البحري (أوبتمست)، ويرافق المنتخب المدرب سعود المعينة، وزهير اللباط المدير الفني.

وقال محمد عبدالله العبيدلي: المشاركة تأتي في إطار خطط الاتحاد للمشاركة في مختلف البطولات وتحقيق النجاحات، من خلال عناصر المنتخبات الوطنية، والتي أثبتت علو كعبها في العديد من المشاركات، آخرها تحقيق 5 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة والتي أُقيمت في الجزائر أغسطس الماضي.

ووجه العبيدلي الشكر الجزيل إلى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث على المتابعة والتشجيع المستمر للمنتخبات الوطنية، مثمناً الدعم الكبير من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وكذلك الدور الرائد للأندية، وفي مقدمتها نادي أبوظبي للرياضات البحرية لرعايته المواهب الوطنية وتأهيلها للمواعيد الكبرى.