«أومورفيا للبولو» تحدد طرفي النهائي

غنتوت (الاتحاد)

تشهد بطولة «أومورفيا» للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملاعبه تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، اليوم، مباراتي الدور نصف النهائي، حيث يلتقي أبوظبي مع أنكورا، ويلعب الإمارات مع الفيصل، ويلتقي الفائزان في المباراتين ويصعدان للمباراة النهائية، التي تقام يوم الأحد المقبل.

كانت الجولة الافتتاحية قد شهدت تسجيل 41 هدفاً، حيث فاز أبوظبي على «أيه إم» بنتيجة 5-4 والفيصل على أنكورا 9 مقابل 8 أهداف ونصف هدف والإمارات على غنتوت 8-7، وطبقاً للترتيب تصدر أبوظبي قمة البطولة، يليه الفيصل في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الإمارات الثالث ثم أنكورا، فيما يلعب غنتوت و«أيه إم» في مباراة الترضية، وهي المباراة التي تسبق النهائي.