«طواف الإمارات للسيدات» يُدشن مسيرة الـ 468 كم

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق اليوم، منافسات المرحلة الأولى من النسخة الثانية لطواف الإمارات للسيدات 2024 «السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط»، بمشاركة 120 من نخبة المتسابقات العالميات، يمثلن 20 فريقاً عالمياً، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي والذي يقام عبر 4 مراحل، بإجمالي مسافة 468 كلم، ويستمر حتى 11 فبراير الجاري.

وتبدأ المرحلة الأولى «مرحلة دبي» برعاية مجلس دبي الرياضي، من «دبي ميريكال جاردن» وصولاً إلى «دبي هاربور» لمسافة 122 كلم، حيث يمر الطواف على أبرز المعالم السياحية والاستثمارية في إمارة دبي، بداية من مدينة دبي الرياضية، ومسار القدرة للدراجات، وبحيرة فلامينجو، ومدينة جميرا، وغيرها، ليصل الطواف إلى نقطة الختام في دبي هاربور.

وعقد مجلس أبوظبي الرياضي مؤتمراً صحفياً، أمس الأربعاء 7 فبراير، بمقر نادي أبوظبي للدراجات بجزيرة الحديريات، بحضور 6 من المتسابقات العالميات المشاركات في الطواف للحديث عن تطلعاتهن واستعداداتهن للسباق.

وأعربت الإسبانية مافي جارسيا، من فريق العلا جايكو الأسترالي، عن سعادتها بالمشاركة في طواف الإمارات للسيدات للمرة الأولى، وقالت: «أشعر بسعادة كبيرة للتواجد هنا في الإمارات والمشاركة في النسخة الثانية للطواف، بالطبع سأحاول بذل قصارى جهدي للفوز بإحدى مراحل السرعة، ربما الأمر قد يكون مختلفاً؛ لأن مراحل السباق متنوعة، لكن هدفي الأول التركيز على تصدر التصنيف العام، والحصول على القميص الأحمر. الفريق سيلعب كمجموعة واحدة، وزميلاتي سيساعدنني بكل تأكيد، وسنرى كيف سنطبق تكتيك الهجوم قبل خط النهاية، لاسيما خلال المرحلة الأولى».

وأكدت الإيطالية سيلفيا بيرسيكو، من فريق الإمارات القابضة، أن الفريق يتطلع إلى الفوز بلقب الطواف؛ لأنه يقام في موطنه، ولإلهام الإناث وتشجيعهن على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية.

وقالت بيرسيكو: «يعتبر السباق بمثابة تحدٍّ كبير بالنسبة لنا؛ لأننا نمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، سنحاول الفوز في كل مرحلة، للتتويج باللقب في النهاية، خاصة أن فريق الإمارات القابضة يعد نموذجاً لفرق الدراجات للسيدات هنا في الإمارات، وأعتقد أن العديد من الفتيات من عاشقات هذه الرياضة يتابعننا بشكل كبير»

وأضافت بيرسيكو: «حققت المركز الثالث في الترتيب النهائي للطواف في العام الماضي، وسأحاول الوصول لمركز أفضل في النسخة الثانية ومساعدة الفريق على الفوز».

وتتصدر البلجيكية لوتي كوبيكي، من فريق إس دبي ووركس الهولندي، والفائزة بسباق الطريق في بطولة العالم في بريطانيا 2023، أبرز المرشحات للقب طواف الإمارات، إذ نجحت في الفوز بترتيب النقاط في طواف فرنسا العام الماضي والمركز الثاني في التصنيف العام للسباق، وتعليقاً على مدى جاهزيتها لطواف الإمارات، قالت كوبيكي: «قد أكون في وضع ليس بالقوة نفسها التي كنت عليها في طواف فرنسا 2023، إلا أنني جاهزة لخوض السباق هنا في الإمارات، ومحاولة الفوز بالتصنيف العام».

وأضافت: «ارتداء قميص بطلة العالم يعني لي الكثير، ويدفعني لتقديم مزيد من العطاء للمحافظة على المراكز الأولى، قد تكون هناك سيناريوهات عدة خلال السباق بسبب الرياح، مما يجعل المنافسة أكثر إثارة».

وتعود الإيطالية إليزا لونغو بورغيني من فريق ليدل تريك الأميركي، وحاملة لقب النسخة الأولى من طواف الإمارات، للمشاركة في النسخة الثانية بتطلعات كبيرة، رغم الإصابة التي تعرضت لها قبل أشهر عدة وتسببت في غيابها عن الوجود في الكثير من السباقات.

وأكدت بورجيني، أن الفوز بطواف الإمارات العام الماضي شكل أفضل ذكرياتها في 2023، لاسيما لحظة فوزها وعبورها خط النهاية بجانب زميلتها في الفريق على قمة جبل حفيت، وقالت: «كان إحساساً رائعاً الاحتفال معاً على خط النهاية، الفوز مثل أجمل ذكرياتي العام الماضي، لحسن الحظ تمكنت من العودة بعد غياب نحو 7 أشهر من عدم المشاركة في السباقات للإصابة، ولكني أشعر أني في صحة جيدة الآن».

وأشارت بورغيني إلى ثقتها في زميلاتها في فريق ليدل تريك، لتميزهن بالقوة والسرعة، وتتطلع لاستغلال الفرص لتقديم سباق جيد عبر مراحله الأربع.

وأردفت: «أشكر مجلس أبوظبي الرياضي والجهات المنظمة على حفاوة الاستقبال، وانطباعي الأول منذ العام الماضي أن الحدث نظم بشكل رائع والجميع رحب بنا بشكل مميز».

من جانبها، قالت الهولندية لورينا ويبيس، من فريق إس دي ووركس، والبالغة من العمر 25 عاماً، إنه من المهم جداً محاولة الفوز بالمراحل الأولى للسباق؛ لأنه يقلل من الضغط الواقع على الفريق، مضيفة: «أحلم بارتداء القميص الأحمر وتصدر التصنيف العام خلال مشاركتي الثانية في طواف الإمارات، فزت بالمرحلة الثالثة في العام الماضي، وبالطبع أسعى للفوز مع الفريق بأكبر عدد من مراحل السرعة، أعتقد أن المنافسة ستكون شديدة بين جميع الفرق».

بدورها، أبدت الكندية أليسون جاكسون من فريق إي إف إيديوكيشن الأميركي، تحمسها للمشاركة في الطواف، وأكدت أن مسيرتها تغيرت بعد تحقيقها أداء أفضل خلال عام 2023، والفريق يدخل السباق بهدف الفوز.

وقالت: «السباق يمثل خطوة كبيرة نحو زيادة عدد السيدات الممارسات لرياضة ركوب الدراجات، مما يساعد على الترويج للرياضة بشكل عام، حضرت مبكراً إلى الإمارات للتحضير للطواف، وأعتقد أنه كان من المهم التعرف على الأجواء، وسرعة الرياح وغيرها من العوامل التي تحدد مسار السباق».



ماريا جارسيا: هدفنا اللقب وطموحاتنا بلا حدود

وصفت الإيطالية ماريا كاميلا جارسيا، الرئيس التنفيذي لفريق الإمارات القابضة للدراجات المشارك في طواف الإمارات للسيدات الأجواء في الإمارات بالرائعة، مؤكدة أن كل شيء هنا متميز للغاية، وأجواء الطقس تبشر بمنافسة غاية في القوة بين الفرق المشاركة في الطواف العالمي الكبير.

وقالت لـ«الاتحاد»: هدفنا بطبيعية الحال أن ننافس على اللقب، فنحن الفريق الذي يمثل الإمارات في هذا المحفل الرياضي الكبير، ونسعى بكل قوة لحصد اللقب بعد الحصول على أفضل فريق في نسخة العام الماضي، الأجواء هنا تختلف عن أي مكان آخر، ويكفي الترحيب وكرم الضيافة بالفرق المشاركة الذي لا يوجد مثله في أي بلد آخر.

وشددت على أن قصة الفريق بدأت منذ عام 2021 عندما كان التفكير في فريق يحمل اسم الإمارات، وتمت دراسة الأمر بعناية، وتم تجهيز كل شيء إلى أن خرج إلى النور في نسخة العام الماضي من طواف الإمارات للسيدات الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وفيما يخص مراحل طواف السيدات الأربع، فقد أكدت أن لكل مرحلة مميزات وصعوبات مختلفة، لكن الشيء الجميل هو التعرف على معالم الإمارات وتراثها الوطني الأصيل، مشددة على أن فريق الإمارات «ايه دي كيو» لديه تنوع كبير ومهارات مختلفة يمكنها التعامل مع مراحل الطواف كافة، سواء المستوية منها، والتي تتطلب سرعات خاصة، أو الجبلية التي تتطلب تعاملاً خاصاً وتوزيعاً معيناً للمجهود، مشيرة إلى أن هناك ستاً من الدراجات سوف يشاركن في منافسات الطواف الذي سوف يمتد لأربعة أيام، والجميع على ثقة من قدرتهن على تحقيق لقب هذا العام، لإهدائه إلى الإمارات بشكل عام.