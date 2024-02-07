التونسية أنس جابر تنطلق بنجاح في «مبادلة أبوظبي»

مراد المصري (أبوظبي)

انطلقت التونسية أنس جابر، بنجاح في منافسات الفردي لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، بعدما حققت الفوز اليوم على البريطانية إيما رادوكانو في لقاء دور الـ 16، لتتأهل النجمة العربية إلى دور الثمانية من الحدث الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي ضمن بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة.

جاء فوز جابر على رادوكانو بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6- 4 و6-1، لتضرب موعداً في دور الثمانية يوم الجمعة، مع البرازيلية بياتريس حداد مايا التي تغلبت على البولندية ماجدا لينيت، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 7-6 و6-7 و6-1.