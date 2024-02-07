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الرياضة

حمدان بن مبارك يُشيد بنجاح الحكم الإماراتي

حمدان بن مبارك مع قضاة الملاعب (الاتحاد)
8 فبراير 2024 01:13

دبي (الاتحاد)

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أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم بالمستويات التي قدمها حكام كرة القدم الإماراتيون في إداراتهم للمباريات، خاصة الخارجية منها، داعياً أسرة التحكيم الإماراتية إلى مضاعفة العمل والعطاء من أجل مواصلة النجاحات في الداخل والخارج، مؤكداً أن الحكم الإماراتي سفير رياضي، وعليه تمثيل بلاده بصورة مشرفة في كل المحافل الرياضية.
جاء ذلك، خلال لقاء معاليه مجموعة من حكام كرة القدم الإماراتية في مقر الاتحاد بدبي، خلال استلام الشارات الدولية لعام 2024.
وأكد معالي رئيس الاتحاد أن حكم كرة القدم أحد الركائز الأساسية في اللعبة الشعبية الأولى في العالم، حيث يقوم في إدارة المسابقات المحلية والخارجية، ويقودها إلى بر الأمان وفق قوانين واضحة.
حضر اللقاء، سالم علي الشامسي، رئيس لجنة الحكام، وحمد أحمد المزروعي، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم عبدالله لعماش، وناصر عبدالله الحمادي، وخميس حسن الشامسي، أعضاء اللجنة، ولي بروبرت، مدير إدارة الحكام، وعصام عبدالفتاح، المدير الفني للحكام، وأحمد يعقوب، المسؤول الفني للمحاضرين والمُقيّمين.

حمدان بن مبارك
التحكيم الإماراتي
قضاة الملاعب
اتحاد الكرة
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