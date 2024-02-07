كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز تُدشن منافساتها في أبوظبي اليوم

أبوظبي (وام)

تنطلق صباح اليوم، أولى منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز في نسختها الـ 13 بمنافسة فئة النجمتين بمواصفات جولة واحدة على ارتفاع 130 سم.

وتشهد الفترة الصباحية منافسة بمواصفات المرحلتين لتأهيلي الجائزة الكبرى في بطولة النجمتين برعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام في الفترة الثانية أولى المنافسات من فئة الخمس نجوم، منافسة «الشراع الترحيبية» من جولة واحدة يبلغ ارتفاع حواجزها 145 سم، تليها منافسة دولية لفئة الفرسان «الناشئين» برعاية اتحاد الفروسية والسباق بمواصفات الجولة الواحدة ويصمم مسارها بحواجز 125 سم.

وتختتم منافسات اليوم الأول بالمنافسة التأهيلية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بمواصفات جولة واحدة مع جولة تمايز وارتفاع حواجزها 150 سم.

ويشارك في فئة الأطفال 16 فارساً مع 16 خيلاً من 8 دول، وفي فئة الناشئين 27 فارساً مع 27 خيلاً من 10 دول، وفي فئة النجمتين 122 فارساً مع 179 خيلاً من 23 دولة، وفي فئة الخمس نجوم 65 فارساً مع 122 خيلاً من 23 دولة.

ويبلغ إجمالي الجوائز 1.276.000 يورو، منها 308 آلاف يورو لشوط الجائزة الكبرى لكأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي سيقام مساء يوم غدٍ الجمعة، فيما تجرى منافسات شوط دوري الأمم «لونجين» ظهر الأحد المقبل بمشاركة 11 منتخباً تمثل 11 دولة هي الإمارات، وأيرلندا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وبريطانيا، وهولندا، وبلجيكا، والسويد، والبرازيل.

جاء الإعلان عن هذه التفاصيل في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة لبطولتي كأس رئيس الدولة ودوري «لونجين» للأمم صباح أمس في قاعة الاجتماعات الملحقة بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، بحضور الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية رئيس اللجنة المنظمة، وسلطان اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وجاسبر دوفور، رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد الدولي للفروسية، وتود أندي، رئيس دائرة قفز الحواجز في الاتحاد الدولي للفروسية.

وتقام البطولتان بتنظيم اتحاد الفروسية والسباق، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وفي بداية المؤتمر الصحفي، نقل الهاجري تحيات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وتقديره للجهود المخلصة في الإعداد والتحضير لإنجاح استضافة البطولتين في دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي وفق أفضل الممارسات التي تعزز الصورة المشرفة عن ريادة دولة الإمارات الغالية في استضافة واحتضان الفعاليات المختلفة.

وأكد أن الفرصة متاحة لفرسان العالم للمشاركة في البطولتين، بما تمثلانه من فرصة كبيرة لهم للمنافسة على المراكز الأولى في البطولتين، والاستعداد للأولمبياد القادم في باريس، لاسيما أن منافسة الفرق تشهد وجود نخبة الفرسان حول العالم.

من جانبه، أشار سلطان اليحيائي إلى أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً، وتتميز بمنافسات قوية بين الفرسان المشاركين في 4 منافسات للمحترفين من فئة الخمس نجوم الأكبر على مستوى العالم وفئة النجمتين المفتوحة لجميع الفئات، بجانب فئتي الأطفال والناشئين، بالإضافة إلى دوري لونجين لكأس الأمم الذي يشهد مشاركة أفضل 10 منتخبات على مستوى العالم، بجانب منتخب الإمارات الذي نتمنى له التوفيق في المنافسة على النتائج الجيدة في بطولتي الفردي والفرق.

وأضاف: «اختيار الاتحاد الدولي لدولة الإمارات لاستضافة جولة من بطولة كأس لونجين للأمم لم يأتِ من فراغ، لاسيما أن هذه المنافسة تقام حسب معايير الاتحاد الدولي في أفضل الدول عالمياً في التنظيم، وتشهد مراحل منافساتها العديد من الدول بإقامة منافستين في أوروبا، ومنافسة في أميركا، وأخرى في أبوظبي التي تعد الأولى في 2024، ويقام النهائي في برشلونة، وثقتنا كبيرة في كوادرنا الوطنية لتحقيق تنظيم متميز على غرار البطولات العالمية الأخرى التي استضافتها الدولة».

وقال تود أندي: «أود أن أعبر عن سعادتي بوجودي في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات لحضور الفعاليات المقررة، وأشكر اللجنة المنظمة على استضافة هذه الفعاليات، وهذا يشير إلى جهود كبيرة بذلت هنا لاستضافة البطولتين، ولاحظنا التجهيز الجيد في هذا المنتجع، ونتطلع معاً إلى بطولة ممتعة وشائقة وسط أجواء المنافسات بين المشاركين».

وأوضح جاسبر دوفور، أنه سعيد بوجوده في دولة الإمارات لحضور البطولتين، واطلع على التجهيزات الجارية لانطلاقة المنافسات بما يعزز نجاحها، لاسيما أنها تشهد مشاركة الكثير من الفرسان حول العالم للتنافس على المراكز الأولى، آملاً أن تكون المنافسات جيدة خلال الأيام المقبلة.