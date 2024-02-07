الخميس 8 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«العنابي» إلى نهائي كأس آسيا

«العنابي» إلى نهائي كأس آسيا
8 فبراير 2024 01:13

الدوحة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
الصحافة الكورية ترثى منتخبها: «كرة قدم الأموات الأحياء»

تأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس آسيا، ليدافع عن لقبه بعد تخطي إيران 3-2 في مباراة مثيرة على استاد الثمامة، في الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر.
وسجل جاسم جابر (17) وعلي عفيف (43) والمعز علي (82) أهداف قطر، وسردار أزمون (4) وعلي رضا جهانبخش (51 من ركلة جزاء) هدفي إيران.
وتلتقي قطر في المباراة النهائية مع الأردن الذي حقق المفاجأة بفوزه على كوريا الجنوبية 2-0.
وهي المرة الثالثة التي تكون المباراة النهائية عربية بحتة بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات و2007 بين العراق والسعودية.
 وفي المباراة، تقدم منتخب إيران بهدف مبكر سجله سردار أزمون بعد مرور أربع دقائق فقط، ولكن منتخب قطر رد بهدفين أحرزهما جاسم جابر وأكرم عفيف في الدقيقتين 17 و43، لينهي الشوط الأول متقدماً بنتيجة 2-1، وفي الشوط الثاني، أدرك المنتخب الإيراني التعادل بهدف لقائده علي رضا جهانبخش في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، ولكن المعز علي هداف النسخة الماضية من كأس آسيا 2019 رجح كفة «العنابي» بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82.
وأكمل المنتخب الإيراني اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه شجاعي خليل زادة في الدقيقة 94، علماً بأن اللقاء امتد لأكثر من ربع ساعة في الوقت بدل الضائع.

العنابي
نهائي كأس آسيا
كأس آسيا
منتخب قطر
المنتخب القطري
منتخب إيران
المنتخب الإيراني
آخر الأخبار
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليوم.. القاهرة تحتضن جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة
اليوم 01:22
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
الأخبار العالمية
العراق يطالب واشنطن بالعودة إلى المفاوضات لبحث مستقبل «التحالف»
اليوم 01:22
مركز إيواء مؤقت للنازحين في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: «انتشار مقلق» للأمراض في غزة
اليوم 01:22
سفينة أوكرانية محملة بالحبوب في البحر الأسود (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود تصل لمستويات ما قبل الأزمة
اليوم 01:21
تفاقم الظاهرة يضع تونس أمام تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تحذيرات من تداعيات استمرار الهجرة غير الشرعية
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©