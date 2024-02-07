«العنابي» إلى نهائي كأس آسيا

الدوحة (أ ف ب)

تأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس آسيا، ليدافع عن لقبه بعد تخطي إيران 3-2 في مباراة مثيرة على استاد الثمامة، في الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

وسجل جاسم جابر (17) وعلي عفيف (43) والمعز علي (82) أهداف قطر، وسردار أزمون (4) وعلي رضا جهانبخش (51 من ركلة جزاء) هدفي إيران.

وتلتقي قطر في المباراة النهائية مع الأردن الذي حقق المفاجأة بفوزه على كوريا الجنوبية 2-0.

وهي المرة الثالثة التي تكون المباراة النهائية عربية بحتة بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات و2007 بين العراق والسعودية.

وفي المباراة، تقدم منتخب إيران بهدف مبكر سجله سردار أزمون بعد مرور أربع دقائق فقط، ولكن منتخب قطر رد بهدفين أحرزهما جاسم جابر وأكرم عفيف في الدقيقتين 17 و43، لينهي الشوط الأول متقدماً بنتيجة 2-1، وفي الشوط الثاني، أدرك المنتخب الإيراني التعادل بهدف لقائده علي رضا جهانبخش في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، ولكن المعز علي هداف النسخة الماضية من كأس آسيا 2019 رجح كفة «العنابي» بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82.

وأكمل المنتخب الإيراني اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه شجاعي خليل زادة في الدقيقة 94، علماً بأن اللقاء امتد لأكثر من ربع ساعة في الوقت بدل الضائع.