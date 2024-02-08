رونالدو «الأعلى دخلاً» وميسي «الوصيف»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو «39 عاماً» لاعب النصر السعودي تحطيم الأرقام القياسية، ليس فقط داخل ملاعب كرة القدم، وإنما أيضاً خارجها، إذ تصدر قائمة النجوم الأعلى دخلاً على «إنستجرام» في 2024، حيث يحصل في المنشور الواحد على مليون و537 ألفاً و855 جنيه إسترليني «مليون و960 ألف دولار»، ليتفوق بذلك على منافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنترميامي الأميركي، والذي يكسب في المنشور الواحد على «إنستجرام» مليون و239 ألفاً و794 جنيه إسترليني «مليون و580 ألف دولار»، وفقاً للإحصائية التي أعدتها مؤسسة «فوتبول فاينست».

والمعروف أن كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين متابعة على «إنستجرام»، إذ يتابعه أكثرمن 617 مليون شخص.

ويأتي في المركزالثالث بقائمة «توب 5» الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يحصل في المنشورالواحد على 277 ألفاً و532 جنيه إسترليني «353 ألفاً و423 دولار»، في حين يحتل النجم الإنجليزي الشاب بوكايو ساكا جناح أرسنال المركزالرابع في هذه القائمة، حيث يتابعه 5.8 مليون شخص على إنستجرام ويكسب 233 ألف و756 جنيه إسترليني «297 ألفاً و600 دولار».

ويُكمل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي قائمة «توب 5» الأكثر دخلاً على «إنستجرام»، بينما يأتي «ماكينة الأهداف» النرويجية إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المركز الثامن بقائمة العشرة الأوائل، التي تضم أيضاً الإنجليزيين هاري كين نجم بايرن ميونيخ الألماني وجود بيلينجهام متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، ومعهما البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي.