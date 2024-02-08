الأنصاري ثالث تعاقدات «الصقور» في «الميركاتو الشتوي»

معتصم عبدالله (دبي)

أعلنت شركة نادي الإمارات لكرة القدم تعاقدها رسمياً مع المدافع علي الأنصاري المنتقل من الوصل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، ليكون ثالث انتدابات «الصقور» في «الميركاتو الشتوي»، ضمن جهود الإدارة في المحافظة على حظوظ الفريق في المنافسة على البقاء، بعد احتلاله المركز الأخير برصيد 5 نقاط بنهاية الجولة 12.

وتعاقدت إدارة «الصقور» قبل ضم مع الأنصاري «25 عاماً»، مع الثنائي الأجنبي المدافع الياباني ليو أوساكي المنتقل من فيسيل كوبي، وضياء سبع صانع الألعاب السابق لفريق نادي النصر، قادماً من نادي مكابي حيفا على سبيل الإعارة.

وجرت مراسم توقيع مع اللاعب علي الأنصاري مع إدارة «الصقور»، بحضور ثاني سالم الشحي، وعادل الخيال أعضاء مجلس الإدارة، وهادف سيف مدير الفريق الأول لكرة القدم، وأوضح عادل الخيال أن التعاقد مع الأنصاري يأتي ضمن سياسة شركة الكرة بالنادي في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعدد من اللاعبين المميزين، واستكمالاً للصفقات التي تم إبرامها من قبل والإعلان عنها.

وقال: «إدارة الصقور عازمة على تصحيح مسار الفريق، وتعديل الصورة لإسعاد جماهيرها الوفية»، متوجهاً بالشكر إلى إدارة الوصل، على تعاونها وتسهيل مهمة انتقال اللاعب في إطار التعاون الكبير بين الناديين، والعلاقة الطيبة التي تربطهما، ويعد الأنصاري ثاني لاعبي «الصقور» المنتقلين من الوصل على سبيل الإعارة، إلى جانب الحارس سهيل المطوع.

من جهته، أعرب علي الأنصاري عن سعادته بالانضمام إلى صفوف «الصقور»، وقال: «سعيد بارتداء قميص نادي الإمارات، إذ إنه من الفرق الكبيرة في الدولة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين وعشاق الصقور».

وتابع: «أشكر إدارة الوصل على تسهيل انتقالي إلى الإمارات على سبيل إعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وأعد الجميع بأن أبذل قصارى جهودي للظهور بمستوى طيب، ومساعدة الفريق إلى جانب زملائي في الارتفاع بسلم الترتيب».

وخاض المدافع علي الأنصاري الذي شارك مع حتا في دوري الأولى في الموسم الماضي 2022-2023 على سبيل الإعارة أيضاً، 4 مباريات مع الفريق الأول لنادي الوصل في الموسم الحالي 2023-2024 في بطولتي الدوري، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.