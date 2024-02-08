جيرونا أمام الريال.. المباراة الأهم في 93 عاماً!

مراد المصري (أبوظبي)

يخوض جيرونا أهم مباراة في تاريخه الممتد على مدار 93 عاماً «تأسس يوليو 1930»، عندما يواجه ريال مدريد يوم السبت المقبل، في صراع على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما ثبت فريق «مجموعة السيتي الكروية» نفسه كأحد أجمل المفاجآت الكروية على الساحة العالمية في الموسم الحالي.

ويتأخر جيرونا بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد، ورغم صعوبة الظروف المحيطة باللقاء بغياب مدربه ميتشل للإيقاف، وتراكم البطاقات على لاعبين مثل دالي بليند، لكنه يدرك أن الفوز سيعني انتصاراً كبيراً في قلب «البرنابيو»، والأهم أنه سيعيده إلى صدارة الترتيب على حساب «الملكي» العريق.

وتبدو الفوارق شاسعة على الصعيد المالي، حيث تبلغ القيمة السوقية للاعبي جيرونا 223 مليون يورو، مقابل 1,04 مليار يورو لريال مدريد، فيما يبلغ سقف رواتب الفريق الكتالوني هذا الموسم 52 مليون يورو فقط، مقابل 727 مليون يورو لنادي العاصمة.

ورغم ذلك لم يفشل جيرونا من التسجيل سوى في مباراتين فقط من أصل 23 خاضها حتى الآن، وهو صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 52 هدفاً، ولعل كرة القدم المفعمة بالحيوية والهجومية التي يقدمها، وقلبه تأخره بالنتيجة أكثر من مرة إلى انتصار، جعلت عالم كرة القدم يلتفت إلى هذه التجربة الفريدة لفريق عائد من رحلة الهبوط قبل عامين فقط.

ويدخل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة، بعد تعادل محبط أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد في نهاية الأسبوع الماضي، حيث منع هدف ماركوس يورينتي في الوقت المحتسب بدل الضائع «البلانكوس» من الابتعاد في جدول الترتيب، لكنه يتسلح بمعرفته بمنافسه جيداً، حيث يعتبر الفريق الوحيد الذي حقق الفوز على جيرونا هذا الموسم في الدوري، عندما هزمه بثلاثية نظيفة في لقاء الدور الأول.

ويوجد في صفوف الفريقين، اثنان من متصدري قائمة هدافي الدوري هذا الموسم، مع الإنجليزي جود بيلينجهام في ريال مدريد والأوكراني أرتيم دوفبيك في جيرونا، ولكل منهما 14 هدفاً، بالتساوي مع بورخا مايورال لاعب خيتافي، ولن يكونا النجمين الوحيدين تحت الأضواء في هذه المواجهة، مع متابعة لثنائي السامبا فينيسيوس وسافيو على الأجنحة، وسيطرة توني كروس وأليكس جارسيا على خط الوسط، مع مواجهة خاصة بين خريجي أكاديمية ريال مدريد ميجيل جوتيريز وداني كارفخال.