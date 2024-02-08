إيران.. 50 عاماً خارج «حفل النهائي»!

سلطان آل علي (دبي)

خرج منتخب إيران من نصف نهائي كأس آسيا، أمام منتخب قطر بنتيجة 2-3 في مباراة «دراماتيكية»، حيث شهد اللقاء تقلبات عديدة، فقد تقدم منتخب إيران، ثم تعادل قطر، وتقدّم من جديد، وبعد ذلك تعادل إيران قبل أن يحسم «العنابي» النتيجة في الوقت الأخير من اللقاء، ليستمر إيران في الغياب عن النهائي.

وأكمل منتخب إيران 50 عاماً من دون الوصول إلى نهائي كأس آسيا، حيث لم يتمكن إيران من الوصول إلى النهائي منذ 1976، فقد حضر إيران في النهائي مرتين على التوالي في 1972 و1976، ثم غاب بعدها عن مشهد الختام.

وفشل منتخب إيران في تجاوز نصف النهائي 7 مرات متتالية، بدايةً من 1980 عندما خرج من الكويت بنتيجة 1-2، وبعدها أمام السعودية 3 مرات متتالية (منها مرتان بركلات الترجيح) في 1984 و1988 و1996، كما خرج من الصين في 2004 بركلات الترجيح، وبعدها غاب 15 سنة حتى عاد في 2019 أمام اليابان، وخرج بثلاثية نظيفة، وفي هذه النسخة خرج أمام قطر بنتيجة 2-3.

وسينتظر الإيرانيون نسخة 2027 في السعودية للمحاولة من جديد، ويعيش الجمهور الإيراني حالة من الغضب والحزن نتيجة الخروج، فقد كانت الآمال كبيرة بعد إخراج اليابان.