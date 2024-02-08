نيبوشا يُجهز أمانوف لدعم «النسور» أمام «النمور»

فيصل النقبي (خورفكان)

انتظم الثنائي الأوزبكي عبدالله ييف، وعزيز بك أمانوف في تدريبات خورفكان تحت قيادة المدرب نيبوشا، استعداداً لمواجهة اتحاد كلباء في دوري أدنوك للمحترفين.

وهذا هو التدريب الأول لأمانوف مع الفريق، بعد إعلان التعاقد معه قبل انطلاق بطولة أمم آسيا مباشرة، حيث كان حاضراً في معسكر منتخبه الوطني، ولم يشارك في أي تدريب مع الفريق، لذلك هناك احتمال بأن يدفع المدرب به خلال لقاء كلباء القادم ضئيلاً، خاصة أنه يحتاج لوقت للانسجام مع زملائه اللاعبين في الفريق ومع خطة المدرب الفنية.

وسيخضع اللاعب خلال الأيام القادمة لإعداد خاص، حتى يستطيع اللحاق بجزء من المباراة المهمة للفريق قبل نهاية الدور الأول.

وكانت إدارة خورفكان قد أعلنت التعاقد مع الأوزبكي عزيز بك أمانوف بديلاً للتونسي سيف الدين خاوي، كما تعاقدت مع البرازيلي سانتانا بديلاً لمواطنه تياجو في الميركاتو الشتوي.

ويستعد «النسور» للقاء القادم بمعنويات عالية، حيث اكتملت صفوف الفريق، بعد اكتمال عودة المصابين وعودة الأجانب.