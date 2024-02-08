«تنس مبادلة أبوظبي» تترقب مواجهات «المربع الذهبي»

مراد المصري (أبوظبي)

تترقب بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، تحديد هوية اللاعبات المتأهلات إلى الدور نصف النهائي، مع إقامة مباريات الدور ربع النهائي اليوم، وسط مواجهات بين نخبة من اللاعبات الأفضل في العالم، اللاتي يشاركن في فعاليات الحدث الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي ضمن بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة، ويتواصل في مدينة زايد الرياضية حتى يوم الأحد المقبل.

وتبرز في واجهة لقاءات الدور ربع النهائي، مباراة التونسية أنس جابر، المصنفة الثانية في البطولة، والسادسة عالمياً، ضد البرازيلية بياتريس حداد مايا، التي تنحدر من أصول لبنانية، والمصنفة 13 عالمياً، والمصنفة السادسة في البطولة.

وجاء تأهل التونسية أنس جابر، بعدما استهلت مشوارها من دور الـ 16، حيث جنبتها القرعة خوض الدور الأول، وانطلقت بقوة ليلة أمس الأول، أمام الجماهير التي ملأت المدرجات لمساندتها، خصوصاً من الجاليتين العربية والتونسية، لتحقق الفوز على البريطانية إيما رادوكانو

بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6- 4 و6-1.

واحتاجت النجمة التونسية إلى 78 دقيقة فقط، من أجل الإطاحة باللاعبة الفائزة بلقب بطولة أميركا المفتوحة في عام 2021، بعد أداء قوي، خصوصاً في المجموعة الثانية التي أحكمت سيطرتها عليها.

وعقب تفوقها في اللقاء، وجهت أنس جابر الشكر للجماهير التي ساندتها، وقالت: «شكراً لكل من حضر لتشجيعي، خصوصاً التونسيين، عندما أرى هذه الجماهير أشعر بالمتعة باللعب، وأتمنى أن أرى المزيد من الجماهير في اللقاء المقبل».

وأضافت: «مدربي سيكون سعيد بهذا الفوز، لأنني اتبعت توجيهاته الفنية بشكل جيد للغاية، أنا سعيدة لأن أدائي يطور، وأتطلع أن أواصل اللعب بهذه الطريقة، وأن أتحسن أكثر في كل مواجهة أخوضها».

وحول مواجهة البرازيلية مايا في الدور المقبل، قالت التونسية «إنها لاعبة رائعة، تستمتع بلعب التنس كثيراً، لذلك ستكون المباراة قوية، لكن سأحاول تقديم أفضل أداء ممكن، وأتطلع أن أكون جاهزة في هذا اللقاء».

وكانت البرازيلية بياتريس حداد مايا، قد بلغت الدور ربع النهائي بعد تغلبها بدورها على البولندية ماجدا لينيت، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 7-6 و6-7 و6-1، وهي المباراة التي تعتبر الأطول في عام 2024، على صعيد منافسات لاعبات التنس المحترفات، بواقع 3 ساعات و42 دقيقة «مجموع 222 دقيقة».

وللمفارقة فإن اللاعبة البرازيلية ذاتها، حققت الفوز في أطول مباراة زمناً في عام 2023، عندما تفوقت على الإسبانية سارا سوريبيس تورمو في رولان جاروس، في لقاء امتد 3 ساعات و51 دقيقة، وتفوقت فيها بمجموعة مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-7 و6-3 و7-5، وأصبحت اللاعبة البرازيلية معروفة خلال الموسمين الماضيين بخوضها مباريات ذات زمن طويل، حيث تعتبر هذه المرة الـ 11 منذ عام 2022، التي تتجاوز فيها مبارياتها حاز الساعتين على الأقل، ويبلغ رصيدها في هذه اللقاءات الفوز سبع مرات مقابل أربع خسارات.

وقالت البرازيلية وهي تضحك بعد الفوز: «أعتقد أن أعضاء فريق عملي يجب أن يعتنوا بقلوبهم، أحياناً التنس يجعل من الصعب التحكم بمشاعرك، خصوصاً في لحظات النقاط الفاصلة، كنت أشعر ببعض التوتر، لكن بنفس الوقت كنت أشعر أنني قادرة على العودة دائماً».

على صعيد آخر، واصلت الرومانية سورانا كيرستا، مفاجآتها، فبعد أن أطاحت بالفرنسية كارولين جارسيا، في الدور الأول، تمكنت من التفوق على اليونانية اليونانية ماريا سكاري، المصنفة الثالثة في البطولة، في دور الـ 16، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-1، على أن تلتقي في الدور ربع النهائي مع الروسية داريا كاساتكينا التي هزمت الأميركية أشلين كروجر، بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-3 و7-5.