«إف3 إس» يكسب رمز الفروخ في «كأس محمد بن راشد للصقور»



دبي (الاتحاد)

شهد انطلاق منافسات «الشيوخ» بالندية والتنافس ضمن بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تفوق فريق «إف 3 إس» الذي حصد المركز الأول مرتين في أشواط «الرمز» في فئتي جير تبع، وجير شاهين.

في أشواط جير شاهين، حقق فريق «إف 3إس» المركزين الأول والثاني في شوط رمز الفرخ، بالطير «إس 30» بزمن 17.550 ثانية، والطير «متروك» بـ 17.555 ثانية، فيما ذهب المركز الثالث لفريق «إف 3» بالطير «ترشيح» بزمن 17.558 ثانية.

وتمكن فريق «الظفرة فالكون»، من كسر حاجز الـ 17 ثانية لأول مرة في البطولة، محققاً المركز الأول في شوط الرمز للجرناس، بالطير «إس92» بزمن 16.624 ثانية، فيما جاء فريق «إم 7» بالمركز الثاني بفارق بسيط، بالطير «7» بزمن وقدره 16.771 ثانية، وعاد فريق «الظفرة فالكون» ليحقق المركز الثالث بالطير «إس26» ب 17.036 ثانية.

وفي أشواط جير تبع، أثبت فريق «إف 3 إس» تفوقه بفئة الفروخ بتحقيقه شوط رمز الفرخ، بالطير «تي 52»، بزمن 17.942 ثانية، يليه فريق «إم7» بالطير «تي إس 7» بـ 18.425 ثانية، وعاد فريق «إف3 إس»، ليحقق المركز الثالث بالطير «تي 56» بـ 18.588 ثانية، وأكمل فريق «الظفرة فالكون» تفوقه في أشواط جير تبع جرناس بتحقيقه المركزين الأول والثالث في شوط الرمز بالطير «تي 157» والطير «تي 164»، أما المركز الثاني فذهب لفريق «إم7» بالطير «تي 32».

وتتواصل منافسات الشيوخ بإقامة أشواط بيور جير «9 فبراير»، تليها أشواط القرموشة يوم السبت «10 فبراير».

وقال خليفة أحمد المحمود صقار فريق الظفرة فالكون: نجحنا في الفوز برمزين في فئة الجرانيس في أشواط الرموز، البطولة واكبت التوقعات من خلال مشاركة أقوى الطيور ونخبة الصقارين على مستوى الدولة، والأرقام المتقاربة بين الصقور تظهر المستوى القوي للبطولة وجودتها العالية، نظراً للخبرة الكبيرة للصقارين المشاركين في هذه الفرق ذات الاسم الكبير على الساحة الإقليمية في هذه الرياضة التراثية.