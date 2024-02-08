250 لاعباً في بطولة عجمان الدولية لبناء الأجسام



عجمان (الاتحاد)

تنطلق يوم غد منافسات النسخة الثالثة لبطولة عجمان الدولية لبناء الأجسام، التي تقام في الصالة الرياضية لنادي شرطة عجمان والرماية برعاية دائرة التنمية السياحية في عجمان، بإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة 250 لاعباً من 20 دولة مختلفة، وهو الحدث الذي يأتي تمهيداً للإعلان عن استضافة الإمارات بطولة آسيا لعام 2026، في عجمان.

وكشف الحكم الدولي طارق خليل رئيس اللجنة المنظمة، عن الجاهزية الكاملة لانطلاق البطولة مقدماً الشكر إلى الجهات الداعمة لاستضافتها، وقال: «البطولة ستحظى بحضور دولي مع حضور رئيس الاتحاد الدولي الدكتور الإسباني رفائيل سانتوجا وعدد من القيادات الرياضية، ونتوقع مشاركة كبيرة لنخبة من أفضل لاعبي الإمارات والعالم في البطولة، وستضم البطولة 25 وزناً تنافسياً للرجال والشباب والماسترز في بناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك، فيما تبلغ الجوائز المالية نحو 100 ألف درهم، وندعو الجمهور للحضور والتمتع بأجواء الحدث».