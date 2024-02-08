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الرياضة

بطولة الإمارات للمواي تاي تجمع 250 لاعباً «في 321 سبورتس»

بطولة الإمارات للمواي تاي تجمع 250 لاعباً «في 321 سبورتس»
8 فبراير 2024 14:57


أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق ظهر الغد في 321 سبورتس بجزيرة الحديريات بأبوظبي، منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة يمثلون 42 نادياً على مستوى الدولة، بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج وتمتد منافساتها حتى 11 فبراير.
وتأتي البطولة في إطار أجندة اتحاد اللعبة ومسابقات موسمه الحافل بالأنشطة والفعاليات المتنوعة الهادفة لمواصلة خطط التطوير والارتقاء بمسيرة مواي تاي الإمارات ودعم مستويات اللاعبين من مختلف الفئات العمرية بالتجارب المهمة والبطولات التي تسهم في تعزيز فرص الاستفادة والوقوف على الجاهزية الفنية لنجوم اللعبة، وذلك بما يشمل جميع الأندية على مستوى الدولة.
ودعا الاتحاد الجماهير ومحبي اللعبة لحضور منافسات البطولة ومتابعة نجومهم وتشجيع أبطالهم عن قرب وإتاحة الفرصة للجميع لعيش أجواء البطولة بصفة مجانية، وتشهد البطولة مشاركة اللاعبين واللاعبات من أعمار 17 سنة وحتى 39 عاماً في كافة الأوزان المعتمدة في البرنامج الفني للبطولة.
من جهته، قال طارق محمد المهيري المدير التنفيذي للاتحاد: «تُعد بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات محطة هامة لاتحاد اللعبة وللأندية ولكافة المشاركين، لقيمتها الكبيرة ودورها في دعم خططنا المتواصلة لاكتشاف المواهب الواعدة والوقوف على المستويات الفنية لقاعدة اللعبة والعمل على توسيع نطاقها ونشر ثقافتها في المجتمع، بما يدعم برامج الاتحاد وفرص إعداد المنتخبات الوطنية وتحضيراتهم للبطولات والمحافل العالمية الكبرى التي ستقام خلال الفترة المقبلة».
وأضاف: «يولي اتحاد اللعبة برئاسة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، أهمية كبيرة لدعم وتطوير قاعدة اللعبة عبر تنظيم المسابقات لمختلف المراحل العمرية، ما يقودنا لمنظومة متكاملة تسهم في صناعة المزيد من الإنجازات الهامة لرياضة مواي تاي الإمارات على الصعيد العالمي».
وتابع: «يسرنا أن نشهد مشاركة كبيرة من الفئات المستهدفة في كل بطولة من أجندة مسابقاتنا ما يعكس أهمية ومكانة اللعبة لدى الأندية واللاعبين ويؤكد مدى التفاعل والتطور الذي تعاصره، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة المشاركين، داعياً الجماهير للحضور وتشجيع أبطالهم عن قرب». 

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