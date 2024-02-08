الريسي: كأس رئيس الدولة تعزز المكانة المميزة لرياضة الفروسية

أبوظبي (وام)

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق أن منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، والقدرة، والخيول العربية، المقررة الشهر الحالي تعزز وترسخ المكانة المتميزة لرياضة الفروسية، بما تحمله هذه الفعاليات من قيمة كبرى وإرث وطني مستدام، يعكس رؤية القيادة الرشيدة في الاهتمام بالفروسية في مختلف مجالاتها، وتطويرها وتمكين أبطال وبطلات الإمارات من القدرات التنافسية العالمية.

ويقام شوط «الجائزة الكبرى» لمنافسة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز اليوم في منتجع الفرسان الرياضي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة الأحد المقبل، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة على مضمار نادي أبوظبي للفروسية يوم 17 فبراير الحالي.

وتوجه رئيس اتحاد الفروسية بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة على دعمه واهتمامه بالفعاليات المختلفة للفروسية التي تقام على الصعيد المحلي، وفي جميع أنحاء العالم انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على تعزيز الاهتمام برياضات الفروسية التي تمثل إرثاً أصيلاً لها.

وقال: «فخورون بما تقدمه قيادتنا الرشيدة من دعم واهتمام لرياضة الفروسية وسباقاتها المختلفة حتى أصبحت واحدة من أهم وأبرز الرياضات في الإمارات، مستندة في ذلك إلى تراث وتاريخ طويل في الاهتمام بالخيول اقتداءٍ بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم هذه السباقات وضمان استمراريتها عبر مختلف الأجيال».

وأوضح الريسي أن فعاليات رياضات الفروسية التي تنظمها وتستضيفها دولة الإمارات تشهد مشاركة عالمية من نخبة الأبطال، لما لها من قوة كبيرة بفضل مستوياتها العالمية، وتأثيرها الملموس في الارتقاء بقدرات المشاركين وإثراء المنافسات بالتحديات التي تشهدها، والاهتمام العالمي بمتابعتها.

وأثنى على التجهيزات الكبيرة لتنظيم بطولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز والقدرة والخيول العربية، وتوفير جميع المتطلبات لنجاحها وتميزها، بما يتماشى مع المكانة الريادية العالمية لدولة الإمارات في احتضان الفعاليات الرياضية، متمنياً التوفيق لأبناء وبنات الإمارات في المنافسة على المراكز الأولى، ولمنتخب قفز الحواجز المتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بتحقيق نتائج مميزة في منافسات الفردي ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز يوم غد، والفرق بكأس «لونجين» للأمم الأحد المقبل.

من ناحية أخرى، أكد تود اندي رئيس دائرة قفز الحواجز في الاتحاد الدولي للفروسية تطلعه إلى مستقبل الشراكة المتميزة مع اتحاد الفروسية والسباق وتطويرها بما يخدم هذه الرياضة، وعبر أندي عن سعادته بوجوده في أبوظبي لحضور الفعاليات الخاصة ببطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس«لونجين» للأمم في المحطة الأولى لعام 2024، بمشاركة أفضل المنتخبات على مستوى العالم ونخبة الفرسان.

وقال «متحمسون للعمل مع اتحاد الإمارات الآن ومستقبلاً وسعداء لذلك، لدينا الآن فعاليات مهمة في مسابقات القفز، ونأمل أن تكون المنافسات ممتعة للجميع في الكأس، وصولاً إلى اليوم الختامي الأحد المقبل في فعاليات مثيرة بين منتخبات قوية لديها أفضل الفرسان الذين حضروا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه البطولة، بكل تأكيد هذه أجواء جيدة للغاية».

وأشار رئيس دائرة قفز الحواجز في الاتحاد الدولي للفروسية إلى أن وصول سلسلة منافسات كأس «لونجين» للأمم إلى دولة الإمارات يعكس جودة العمل الذي يحدث هنا ومقومات النجاح لاسيما مع وجود منتخبات قوية.