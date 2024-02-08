«سلة الفحيص» في الطريق للحفاظ على لقب «سيدات العرب»

علي معالي (الشارقة)

ألحق حامل اللقب فريق نادي الفحيص الأردني، الخسارة الأولى بمنافسه الأبرز فريق الثورة السوري، عقب الانتصار العريض الذي حققته «النشميات» جاء بنتيجة (76-42)، في مباراة جمعتهما على صالة نادي البطائح بالشارقة، لحساب الجولة ما قبل الختامية في الدور التمهيدي، ضمن مسابقات سابع أيام الدورة المقامة حالياً برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

ومنح الانتصار فريق «الفحيص» أفضلية الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، وعزز صدارته للترتيب العام بالعلامة الكاملة برصيد 10 نقاط، كانت كفيلة وفق نظام البطولة، لتنتزع الأردنيات بطاقة التأهل المبكر للمباراة النهائية في 12 فبراير الجاري، دون الحاجة لانتظار نتيجة مباراتهن أمام صاحبات الضيافة «الشارقة الإماراتي في الجولة الختامية للدور التمهيدي، بعد أن قضى نظام مسابقة السلة، بحصول صاحبي المركزين الأول والثاني في ختام التمهيدي، على بطاقتي التأهل حصراً للمباراة النهائية.

بدوره، حافظ الثورة السوري رغم تجرعه للهزيمة الأولى له، على حظوظه القوية في بلوغ المباراة النهائية، المرهون بنجاح الفريق السوري صاحب رصيد التسع نقاط، باستعادة لغة الانتصارات أمام الأهلي البحريني اليوم، خصوصاً أن المباراة هي الأخيرة للثورة في الدور التمهيدي، كونه سيخضع لمرحلة الراحة الإجبارية في الجولة الختامية السبت.

ولم تجد لاعبات الفحيص الأردني صعوبة في إلحاق الهزيمة بفريق الثورة السوري، بعد أن أحكمت «النشميات» قبضتهم على مجريات اللقاء، وبسط أفضليتهن المطلقة على الفترات الأربعة للمباراة بواقع (31-12 و16-10 و15-11 و14-9).

وفي الكرة الطائرة قدم فريقا سلوى الصباح الكويتي وسبورتنج المصري أوراق اعتمادهما بقوة كمرشحين للفوز بلقب هذه النسخة وذلك بالفوز بنتيجة مكررة (3-صفر) على تل درة السوري، واكاد عنكاوا العراقي على صالة نادي خورفكان الرياضية، جاء فوز فريق سلوى الصباح بالأشواط (25 -17)، (25-21)، (25-15) بعد مباراة كانت بمثابة بروفة ناجحة لدور ربع النهائي، حيث وضح أن مدرب الفريق باتت أنظاره موجهة للدور الثاني من البطولة بعدما احتفظ بأفضل لاعبة لديه في الدكة المحترفة ماريا، وذلك لمنحها راحة مناسبة وتحضيرها للدور ربع النهائي.

فيما نجح فريق سبورتنج في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة بسهولة على فريق اكاد عنكاوا العراقي بالأشواط (25-8)، (25-8)، (25-12) وبأقل مجهود وهي استراتيجية توزيع الجهود لضمان دخول اللاعبات لدور ربع النهائي بجاهزية كاملة.

وشهدت المباراة الثالثة تفوقاً لبنانياً واضحاً منذ شوطها الأول بنجاح لاعبات فريق بيبلوس اللبناني في حسم المواجهة بنتيجة (3-صفر) بالأشواط (25-17) و(25- 11) و(25-12) ليحافظ على وصافة المجموعة بجدارة.

وقال التونسي كريم بوعياد مدرب فريق سلوى:«البطولة دخلت في مراحلها الحاسمة»ربع النهائي«، وهو الدور الذي تتضح بعده ملامح الفريق البطل رافضاً التقليل من فرق البطولة التي وصفها بالقوية ما عدا فريق تل درة السوري الذي يلعب بدون لاعبات محترفات وهو ما أحدث الفارق بينه وبين الفرق الأخرى التي استعانت بلاعبات محترفات كان لهن التأثير الإيجابي».

وحول تراجع أداء لاعبته في مواجهة تل السوري رغم أنهن بدون محترفات يوضح بوعياد أن السبب هو اللعب المبكر عند التاسعة صباحاً وهو توقيت غير مناسب وتسبب لهم في بعض المشاكل الفنية.

وقالت اللاعبة هدير عوض من فريق سبورتنج المصري: إن حلم التتويج باللقب بات وشيكاً بعد التعرف على مستويات الفرق الأخرى، وأنهن يعملن وفقاً للاستراتيجية الموضوعة لهن من قبل المدرب أحمد فتحي بالتعامل مع كل مباراة على حدها وعدم الاستسهال مهما كان مستوى المنافس".

من جانب آخر تنطلق يوم غد منافسات الكاراتيه بمشاركة 45 لاعبة يمثلن 8 دول وهي الإمارات بفريقين هما الشارقة لرياضة المرأة وشباب الأهلي، والعراق والكويت والسعودية واليمن وسوريا وليبيا وسلطنة عمان، وناقش الاجتماع الفني للبطولة برئاسة أيوب لشكري كل التفاصيل الخاصة بالمشاركات، حيث تقام المسابقة على يومين، ويتولى إدارتها 25 حكماً دولياً، إضافة إلى وجود طواقم من الاتحادين الدولي والآسيوي، وسيخصص اليوم الأول للكاتا الفردي والجماعي والأوزان، واليوم الثاني قتال جماعي، على صالة مركز الطفل بالقرائن.