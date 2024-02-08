«مليحة تقرأ» مبادرة رياضية مجتمعية



الشارقة (الاتحاد)

كشف نادي مليحة عن تنظيم مهرجانه القرائي الثاني تحت شعار «مليحة تقرأ»، وهي المبادرة الرياضية التي أطلقها النادي في العام الماضي تحت شعار «أنا رياضي.. أنا أقرأ»، وذلك في إطار برامجه الثقافية والمعرفية والقرائية التي تهدف لتعزيز حب القراءة في المجتمع والجمع بين الرياضة والقراءة في آن واحد، ويشارك فيه لاعبو النادي في جميع الألعاب ومختلف المراحل السنية بجانب مدربي النادي والأجهزة الإدارية وطلاب المدارس، من خلال ورش العمل والفعاليات التي تشجع على القراءة.

جاء الإعلان عن المهرجان الذي سيقام يوم 29 فبراير الجاري بمقر النادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة النادي بمنطقة مليحة الصحراوية السياحية، وحضره محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة والدكتور أمحمد صافي مستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية ووليد ناصر مدير مدرسة مليحة للبنين، وعدد من اللاعبين والمدربين والإداريين بالنادي.

يأتي تنظيم المهرجان في الدورة الثانية بالشراكة مع 8 جهات، من بينها مجلس الشارقة الرياضي ومجمع اللغة العربية بالشارقة، ودار كلمات، ودائرة الثقافة بحكومة الشارقة، وبلدية مليحة، والمجلس البلدي لمنطقة مليحة، ونادي تراث الإمارات، ومعهد الشارقة للتراث.

ووجه محمد سلطان الخاصوني الشكر لكافة الجهات المشاركة، مؤكداً على أهمية دور المهرجان في تعزيز الثقافة والمعرفة في المجتمع، مشيراً إلى دور الشراكات المؤسسية في تعزيز الثقافة والمعرفة في خدمة اللغة العربية والثقافة والمعرفة.

ولفت إلى تطلع النادي بشغف لدعم ومشاركة جميع أفراد المجتمع في تثقيف وتعزيز حب القراءة بين الأجيال، ونجاح المهرجان باستفادة الجميع من فعالياته المتنوعة، مشيراً إلى أن المهرجان سيحتفي بشخصية ثقافية سيعلن عنها في حفل الافتتاح.