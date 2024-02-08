الجمعة 9 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

12 لاعباً في قائمة منتخبنا لمونديال الشاطئية «الإمارات 2024»

12 لاعباً في قائمة منتخبنا لمونديال الشاطئية «الإمارات 2024»
8 فبراير 2024 17:28

 
دبي (الاتحاد)
اعتمد اتحاد الكرة قائمة منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية المُشارك في مونديال الشاطئية «الإمارات 2024»، الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الحالي.
وضمت قائمة أبيض الشاطئية حسب لائحة البطولة 12 لاعباً، هم: محمد الجسمي، حميد جمال، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، علي محمدي، راشد عيد، كمال علي، عبدالله عباس، هيثم الكعبي، وليد محمدي، أحمد ملاحي.
وتُقام منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية على الملعب الرملي الجديد في حي دبي للتصميم، بمشاركة 16 منتخباً، وزعتهم القرعة على أربع مجموعات، حيثُ يلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، وفي المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا، وإيران، وتاهيتي، والأرجنتين، وفي المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، وبيلاروسيا، وكولومبيا، واليابان، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات البرازيل، وعُمان، والبرتغال، والمكسيك.
ويستهل أبيض الشاطئية مرحلة دور المجموعات بمواجهة شقيقه المصري، وفي الجولة الثانية يلتقي مع المنتخب الأمريكي ويختتم هذا الدور بمباراته أمام منتخب إيطاليا.

أخبار ذات صلة
منتخب السيدات يهزم العراق في «الودية الأولى»
حمدان بن مبارك يُشيد بنجاح الحكم الإماراتي
الكرة الشاطئية
منتخب الشاطئية
مونديال الشاطئية
اتحاد الكرة
آخر الأخبار
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز"
اقتصاد
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز" لـ"الاتحاد": التخطيط الجيد أساس النجاح
اليوم 11:57
جهود الوساطة الإماراتية تنجح في اتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
الأخبار العالمية
جهود الوساطة الإماراتية تنجح في اتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 11:49
عروض تقنية في «أضواء الشارقة» بالحمرية
الترفيه
عروض تقنية في «أضواء الشارقة» بالحمرية
اليوم 12:40
الإمارات تطلق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية
علوم الدار
الإمارات تطلق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية
اليوم 12:37
تكريم ضباط من "الداخلية" تخرجوا من أكاديميات عالمية مرموقة
علوم الدار
تكريم ضباط من "الداخلية" تخرجوا من أكاديميات عالمية مرموقة
اليوم 12:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©