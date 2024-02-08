12 لاعباً في قائمة منتخبنا لمونديال الشاطئية «الإمارات 2024»



دبي (الاتحاد)

اعتمد اتحاد الكرة قائمة منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية المُشارك في مونديال الشاطئية «الإمارات 2024»، الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الحالي.

وضمت قائمة أبيض الشاطئية حسب لائحة البطولة 12 لاعباً، هم: محمد الجسمي، حميد جمال، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، علي محمدي، راشد عيد، كمال علي، عبدالله عباس، هيثم الكعبي، وليد محمدي، أحمد ملاحي.

وتُقام منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية على الملعب الرملي الجديد في حي دبي للتصميم، بمشاركة 16 منتخباً، وزعتهم القرعة على أربع مجموعات، حيثُ يلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، وفي المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا، وإيران، وتاهيتي، والأرجنتين، وفي المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، وبيلاروسيا، وكولومبيا، واليابان، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات البرازيل، وعُمان، والبرتغال، والمكسيك.

ويستهل أبيض الشاطئية مرحلة دور المجموعات بمواجهة شقيقه المصري، وفي الجولة الثانية يلتقي مع المنتخب الأمريكي ويختتم هذا الدور بمباراته أمام منتخب إيطاليا.