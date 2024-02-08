الهولندية لورينا ويبيس تتوج بمرحلة دبي لطواف الإمارات للسيدات

دبي (الاتحاد)



فازت الهولندية لورينا ويبيس بالمرحلة الأولى (مرحلة دبي) الافتتاحية من النسخة الثانية لطواف الإمارات للسيدات 2024، السباق الوحيد في الشرق الأوسط، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ويقام عبر 4 مراحل حتى 11 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من بطلات الدراجات عالمياً.

وحققت ويبيس الفوز بلقب المرحلة التي أقيمت في دبي لمسافة 122 كلم، وانطلقت من حديقة دبي للزهور (ميراكل جاردن) مروراً بأبرز معالم إمارة دبي، حتى خط النهاية في دبي هاربور.

وقطعت ويبيس من فريق إس دي ووركس بروتايم الهولندي مسافة السباق في 02:59:11 ساعة، واحتلت المركز الثاني الإيطالية رايتشل باربيري من فريق دي إف فايرمينش، وجاءت في المركز الثالث الإيطالية كيارا كونسوني من فريق الإمارات القابضة.

توّج الفائزات بقمصان المرحلة الأولى عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، سعيد حارب الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، سهيل العريفي مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، المهندس باسل إبراهيم مدير إدارة حرم الطريق، العميد جمعة بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور في إمارة دبي، برونو دي سوزا الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي والإمارات الشمالية في برجيل القابضة، كفاح سبيتان نائب رئيس إدارة المجمعات في الدار، كما تم تكريم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مجلس دبي الرياضي، ودبي ميراكل جارن، بلدية دبي، دبي هاربور.

وحصلت ويبيس - التي كانت على قدر التوقعات كمرشحة أولى للفوز بالمرحلة الأولى - على القميص الأحمر برعاية مياه العين لمتصدرة الترتيب العام للسباق، والقميص الأخضر برعاية تدوير كمتصدرة بالنقاط، بحصولها على 25 نقطة، متقدمة بفارق 4 نقاط عن رايتشل باربيري، و8 نقاط عن كوسكوني من فريق الإمارات القابضة التي احتلت المركز الثالث في ترتيب النقاط بـ 12 نقطة.

وتألقت الكازاخستانية يانينا كوسكوفا من فريق طشقند سيتي خلال المرحلة الأولى، وقدمت أداء رائعاً رغم الإصابة الطفيفة التي تعرضت لها في اليد اليسرى نتيجة حادث السقوط خلال السباق، وحصلت كوسكوفا على القميص الأبيض برعاية برجيل القابضة لأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، إلى جانب القميص الأسود برعاية الدار لمتصدرة مرحلة السرعة المتوسطة.

وتميزت المرحلة الأولى بالسرعة من جانب المتسابقات، وصلت إلى متوسط 40 كلم في الساعة، تخلله حادثتي سقوط جماعي نتيجة التكدس، حيث سقط عدد كبير من المتسابقات قبل 13 كلم من خط النهاية، إلا أنها لم تؤثر على مسيرة السباق الذي استكمل حتى نهايته.

وقالت ويبيس عقب فوزها بمرحلة دبي: «استعدت شعور الفوز هنا في دبي بعد أن افتقدته لمدة 151 يوماً، سعيدة بالفوز بالمرحلة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، أشكر زملائي في الفريق خاصة لوتي كوبيكي التي فتحت لي المجال للمرور في الأمتار الأخيرة وعبور خط النهاية».

وأكدت أن دبي مدينة رائعة وتعرفها جيداً، وحرصت على القدوم إلى «دانة الدنيا» قبل فترة للاستعداد للمشاركة في طواف الإمارات للسيدات.

وأضافت:«وضعنا خطة في الفريق للبقاء في الجانب الأيمن للسباق في الكيلومترين الأخيرين، ونجحنا في تنفيذ تكتيكنا، رغم السقوط الذي حدث خلال السباق بسبب التكدس، إلا أننا تمكنا من الحفاظ على موقعنا في مكان جيد في مقدمة السباق، سنرى كيف ستكون الرياح وسرعتها خلال المرحلة الثانية غداً، وهي مرحلة لن تكون سهلة».

بدورها، قالت كوسكوفا إنها خططت لحصد نقاط السرعة المتوسطة منذ البداية، واستطاعت تحقيق نقاطها الثماني ما أسهم في حصولها على القميصين الأسود والأبيض.

من ناحية أخرى، ترتدي لورينا ويبس القميص الأحمر خلال المرحلة الثانية (مرحلة مدن) التي تقام يوم غد، وتنطلق من باب النجوم من المرفأ وصولاً إلى مدينة زايد بالظفرة، وتبلغ مسافة المرحلة 113 كلم، ويبدأ تقديم الفريق من الساعة 11:55 صباحاً وحتى 13:10 من بعد الظهر وستكون الانطلاقة عند الساعة 13:15