«ترحيبية الشراع» تبتسم لسيبرا في كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت اليوم فعاليات منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز الفئة الرفيعة، «خمس نجوم»، والتي ينظمها اتحاد الفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ويستضيف فعالياتها منتجع الفرسان الرياضي الدولي في العاصمة أبوظبي حتى الأحد المقبل، ويتزامن معها بطولة دولية من فئة النجمتين، ومنافسات دولية للفرسان من فئتي (الجونيورز) والأشبال.

وحقق الفارس البرتغالي دوارت سيبرا، على صهوة الجواد «اتش اتش اس واشنطون» الفوز في أولى منافسات الحدث الرئيس، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة فئة الخمس نجوم، منافسة الشراع الترحيبية بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وقدم إليها 69 فارساً وفارسة من 19 دولة، هي فرنسا، سويسرا، بلجيكا، السويد، البرازيل، ألمانيا، فلسطين، إيرلندا، أميركا، بريطانيا، هولندا، سوريا، المغرب، الأردن، لاتفيا، مصر، أوكرانيا، البرتغال ودولة الإمارات، ونجح في إكمال الجولة دون خطأ 20 فارساً.

وحاز جائزة المركز الثاني الفارس الأميركي آرون فال؛ بصحبة الفرس «لادرمي آر 4»، وأكمل معها الجولة في زمن بلغ 65.31 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث الفرنسي أوليفيير بيرو؛ مع الجواد «بريسيل دو كارنفال» وأنهى معه الجولة في زمن بلغ 65.38 ثانية، يذكر أن المنافسة كانت على أشدها بين فرسان المراكز الستة الأولى، وبلغ الفارق بينهم أجزاء من الثانية.

بدأت فعاليات البطولة بمنافسة دولية فئة النجمتين، برعاية منتجع الفرسان الرياضي الدولي، بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وتنافس فيها 72 فارساً وفارسة، وتمكن 31 فارساً من إكمال الجولة دون خطأ، والزمن الأفضل دون خطأ سجله السوري محمد فادي الزبيبي، مع الجواد «شانيل بوي» وبلغ 56.08 ثانية، وتوّج بجائزة منتجع الفرسان الأولى، وتبعه مباشرة الفارس الشاب أسامة الزبيبي، بصحبة الجواد «فلاش جوردون»، وأنهى الجولة في زمن بلغ 57.95 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني، وحاز جائزة المركز الثالث فارسنا الناشئ سيف عويضة الكربي؛ بصحبة الجواد «تنكي توي زد»، وأنهى معه الجولة في زمن كاد أن ينتزع به المركز الثانية حيث بلغ 57.97 ثانية.

سيطر فرسان الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى في المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى في البطولة الدولية من فئة النجمتين؛ وجاءت المنافسة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بمواصفات المرحلتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 63 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 24 فارساً، وبفارق التوقيت تصدرهم الفارس محمد شافي الرميثي؛ بصحبة الجواد «كابشور»، بعد أن أكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ 22.23 ثانية، وحاز جائزة المركز الثاني فارسنا الشاب حميد عبد الله المهيري المشارك رقم (36) بصحبة الجواد «كرافيلي»، وأكمل معه المرحلة الثانية في زمن بلغ 22.57 ثانية نال به الصدارة المؤقتة قبل أن يزيحه عنها زميله الرميثي، ونفذها فارسنا سالم خميس السويدي مع الفرس «زادورا»، وأنهى معها المرحلة الثانية في زمن بلغ 22.97 ثانية وتوّج بجائزة المركز الثالث.