اتحاد البولو يهنئ الهاجري



دبي (الاتحاد)

وجه محمد الحبتور، رئيس اتحاد البولو، التهنئة إلى غانم مبارك راشد الهاجري بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للهيئة العامة للرياضة، وهو الاختيار الذي صادف أهله، وقال الحبتور في برقيته: «يسعدني ويشرفني باسمي وباسم مجلس إدارة الاتحاد أن أهنئكم بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واختياركم مديراً عاماً للهيئة العامة للرياضة بالدولة، وهذا الاختيار الذي صادف أهله يدعونا للتفاؤل بمستقبل مزدهر لرياضة الإمارات، ونحن على ثقة أنكم تمتلكون مقومات النجاح، بما لديكم من خبرات كبيرة في المجال الرياضي».