«سفراء دورينا».. لم ينجح أحد في اختبار «النهائيين القاريين»!

معتصم عبدالله (دبي)

فشلت منتخبات «سفراء دوري أدنوك للمحترفين»، في بلوغ المباراة النهائية لكأس آسيا المقامة حالياً في قطر، وكأس أفريقيا التي تُلعب في كوت ديفوار، على التوالي بوداع الرباعي مهدي قايدي لاعب اتحاد كلباء ومنتخب إيران، وثنائي منتخب كوريا الجنوبية بارك يونج وو لاعب العين، ومواطنه سيونج هيون جونج لاعب الوصل الجديد، إضافة إلى آرون تيشيبولا مدافع حتا ومنتخب الكونجو من الدور نصف النهائي كآخر ممثلين لسفراء دورينا في المحفلين القاريين.

وحجز منتخبا الأردن وقطر بطاقة النهائي المرتقب لكأس آسيا المقرر مساء السبت على ملعب لوسيل، بعد فوز «النشامى» التاريخي على منافسه منتخب كوريا الجنوبية 2-0 في مباراة نصف النهائي الأولى بمشاركة بارك يونج وو لاعب العين، وسيونج هيون جونج لاعب الوصل الجديد مع منتخب «محاربي التايجوك»، فيما جاء تأهل «العنابي» على حساب منافسه منتخب إيران 3-2 في مباراة نصف النهائي الثانية، والتي شهدت تواجد مهدي قايدي نجم اتحاد كلباء ومنتخب إيران على «مقاعد البدلاء».

في المقابل، يشهد نهائي «كأس أفريقيا» موقعة مرتقبة مساء الأحد تجمع نيجيريا وكوت ديفوار «المضيف»، بعد تأهل «النسور» بالفوز أمام جنوب أفريقيا بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، فيما جاء تأهل منتخب «الأفيال» بتخطي عقبة منافسه منتخب الكونجو 1-0، في المباراة التي شهدت مشاركة آرون تيشيبولا لاعب حتا بديلاً في الدقيقة 70.

وسبق وداع الرباعي مهدي قايدي وبارك يونج وسيونج هيون جونج وتيشيبولا من «سفراء دورينا» من «سفراء دورينا» من الدور نصف النهائي للبطولتين، خروج منتخبات الثلاثي عبدالله عبدلاييف لاعب خورفكان «أوزبكستان»، يوسف نياكاتي مهاجم نادي بني ياس «مالي»، إديلسون بورجيس مدافع البطائح «الرأس الأخضر»، من الدور «ربع النهائي»، ومن قبلهم الثلاثي علي مدن لاعب نادي عجمان «البحرين»، عمر خربين مهاجم نادي الوحدة «سوريا»، أبوبكر كمارا مهاجم فريق نادي الجزيرة «موريتانيا» من الدور «ثمن النهائي». وانطلقت المنافسة في كأسي آسيا وأفريقيا بمشاركة 9 من «سفراء دورينا»، قبل أن يرتفع العدد الإجمالي إلى 12 لاعباً أثناء وبعد نهاية مشاركة بعض المنتخبات، بإعلان نادي خورفكان التعاقد مع لاعب الوسط الأوزبكي عزيز بيك أمونوف الذي بقي على دكة البدلاء في ثلاث من أصل 5 مباريات لمنتخب بلاده في «كأس آسيا».

في المقابل، تعاقد نادي الوحدة مع الأوزبكي خوجيمات ايركينوف، قادماً من نادي توربيدو موسكو الروسي، بعد إمضائه عقداً يمتد حتى عام 2025، بالتزامن مع نهاية مشوار منتخب أوزبكستان في نهائيات كأس آسيا بالخسارة أمام قطر «المضيف» بركلات الترجيح 2-3 بعد التعادل 1-1 في مباراة الدور ربع النهائي.

ولعب ايركينوف (22 عاماً)، لنحو 153 دقيقة في مباريات منتخب بلاده «الذئاب البيضاء» الخمس في «كأس آسيا» من بينها مباراتين كلاعب أساسي، و3 مباريات كلاعب بديل، بدوره ضم الوصل لصفوفه الدولي الكوري الجنوبي سيونج هيون جونج والذي شارك لنحو 150 دقيقة مع «محاربي التايجوك» في كأس آسيا.

وعاد معظم اللاعبين الأجانب من «سفراء دورينا» للحاق بتدريبات أنديتهم بالتزامن مع استئناف مشوار المسابقات المحلية التي تبدأ عجلتها الدوران بمباراتي اتحاد كلباء والعين، والوصل والوحدة مساء اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتعقبها مباريات «الجولة 13» والأخيرة في الدور الأول لـ «دوري أدنوك للمحترفين» يومي 12 و13 فبراير على التوالي.



«دقائق اللعب» لـ «سفراء دورينا» في كأسي آسيا وأفريقيا

345: بارك يونج وو لاعب العين «كوريا الجنوبية»

324: علي مدن لاعب عجمان «البحرين»

240: مهدي قايدي لاعب اتحاد كلباء «إيران»

210: عبدالله عبدلاييف لاعب خورفكان «أوزبكستان»

177: عمر خربين لاعب الوحدة «سوريا»

150: سيونج هيون جونج لاعب الوصل «كوريا الجنوبية»

153: خوجيمات ايركينوف لاعب الوحدة «أوزبكستان»

91: أبوبكر كمارا لاعب الجزيرة «موريتانيا»

90: آرون تيشيبولا لاعب نادي حتا «الكونجو»

90: إديلسون بورجيس لاعب البطائح «الرأس الأخضر»

60: يوسف نياكاتي لاعب بني ياس «مالي»

0: عزيز بيك أمونوف لاعب خورفكان «أوزبكستان»