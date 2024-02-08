«ذهبية للبولو» تبدأ منافساتها اليوم

رضا سليم (دبي)

يستضيف نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، فريق «مغاربة العالم» للبولو 17 فبراير الجاري، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين باستاد زايد الرئيس، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتأتي زيارة فريق مغاربة العالم بدعوة من سمو رئيس النادي، وذلك في إطار العلاقات بين شباب البلدين، والتي تعتبر فرصة مثالية لتعزيز الروابط الرياضية، ومنصة للترويج لرياضة البولو الإماراتية والمغربية. وتضم بعثة فريق مغاربة العالم للبولو هشام بكار مدير البولو المغربي والمؤسس المشارك، وربيع بنعدادة العضو المؤسس، ومن اللاعبين كريم الظريف، وهشام الزين، ومحمد حشاش وإلياس بن مرغي.

كان فريق غنتوت فاز بلقب بطولة «أطلنطس» الدولية للبولو التي نظمها نادي بالميري المغربي بمدينة طنجة المغربية بمشاركة 6 فرق عالمية، وذلك في يونيو 2023 بقيادة ناصر عبد الله الشامسي، الفائز بلقب أفضل لاعب في البطولة، وفارس سهيل اليبهوني. وتعقد إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو مؤتمراً صحفياً يوم الخميس المقبل، للكشف عن تفاصيل المباراة الودية بين الفريقين.

من ناحية أخرى، يدشن فريقا غنتوت وذئاب دبي اليوم، منافسات النسخة الخامسة عشر لكأس دبي الذهبية إحدى بطولات سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، وذلك بملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة 6 فرق، ومعدل هانديكاب 20 جول، وهو أعلى تصنيف تشهده ملاعب الشرق الأوسط تحت مظلة رابطة البولو العالمية وبالتعاون مع اتحاد اللعبة ومجلس دبي الرياضي. ويقود فريق غنتوت ناصر الشامسي وسيزار كريسبو وبابلو يورينتي وماركوس أرايا، بينما يضم فريق ذئاب دبي كافو حبتور الحبتور، وفيليكس ايسين، وسانتياجو لابورد، وبنيامين بانيلو. وتستكمل الجولة الأولى غداً السبت بمباراتين، الأولى تجمع بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق مهرة أياكس، فيما يلتقي في المباراة الثانية الحبتور بقيادة محمد الحبتور وبنجاش بقيادة حيدر بنجاش.

ووجه محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو التهنئة لأسرة البولو بمناسبة انطلاقة الكاس الذهبية موجهاً الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم لحرصهما على دعم رياضة البولو بصفة عامة، وعلى المشاركة في البطولة بصفة خاصة. كما وجه رئيس الاتحاد الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة، وإلى مجلس دبي الرياضي والفرق المشاركة والشركات الراعية للحدث، وقال: البطولة أصبحت تحتل مكانة مهمة في أجندة البولو العالمية بسبب تصنيفها واللاعبين المشاركين فيها والنجاحات التي حققتها على مدار 15 عاماً، والاتحاد يسعى وبتعاون أندية الدولة كافة أن يحلق البولو الإماراتي في سماء العالمية.