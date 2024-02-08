«ستارلست» يطارد «كأس موانئ دبي» في «الكرنفال»

عصام السيد (دبي)

تنطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم، الأمسية العاشرة من كرنفال سباقات دبي بمضمار «ميدان» العالمي، والتي تتضمن 9 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، يبلغ إجمالي جوائزها المالية حوالي مليوني درهم، برعاية «موانئ دبي العالمية». وتتجه الأنظار نحو الجيل الكلاسيكي عندما تجتمع 10 خيول للمشاركة في كأس دبي تروفي، البالغ إجمالي جوائزه المالية 350 ألف درهم في الشوط السادس لمسافة 1200 متر، أبرزها «ستارلست» باعتباره وصيفاً لكأس البريدرز كب، ويأتي هنا من جديد بعد أن حل في المركز الثاني بفارق ضئيل عن «ستار اوف ميستري» الفائز بسباق الوصل ستيكس للفئة الثانية، وينافسه عدد من الخيول التي جاءت خلفه منها «ميكونيان»، «سالفوتشيو»، و«زولو شيف». ويجتذب الشوط الأول 16 من الخيول العربية الأصيلة في سن خمس سنوات فما فوق بسباق على الأرضية الرملية، جميعها فازت في سباق واحد أو سباقين فقط، وتتجه الأنظار للقادم الجديد «فليتس ايس ايه ايه»، وأقوى المرشحين لاقتناص اللقب «لؤي»، و«مثابر»، و«إي إس عجب» الفائز في العين.

ويجتذب سباق فازيراباد هانديكاب على مسافة 2410 أمتار - عشبي، 4 خيول بشعار جودلفين أبرزها «رولينج ديناستي» ورفيقه في الإسطبل «النفير»، إلى جانب «مليتاري مارش»، و«جلوبال هيت»، وينافسها «سكوتيش أنثم» الذي حل ثانياً على ذات المضمار والمسافة.

ويتصدر «العربد» ترشيحات الشوط الثامن هانديكاب لمسافة 1200 متر، وينافسه بقوة «مستر كافو»، و«ديزرت سفاري»، وأبرز المتحدين ممثل بورسلي «حيوا العرب».

ويتصدر «الجيرنون» ترشيحات الشوط الثاني على مسافة الميل، عشبي، وينافسه «أرصاد» الذي سبق أن أحرز الوصافة في 5 سباقات، وهناك القوي «إزعاج».

وتتنافس خيول الثلاث سنوات لمسافة 1400 متر في الشوط الثالث، رملي، ويبرز كل من «أوتو بان» الفائز في مشاركته الوحيدة، و«ثندر بلو»، و«ديستراكتيف» بقيادة الفارسة سافي أوسبورن.

ويتصدر ثنائي لجودلفين «بيوتيفول سيكرت»، و«وايلد تايجر» الترشيحات في الشوط الرابع هانديكاب، على الأرضية العشبية لمسافة الميل، وينافسهم بقوة«أسوان»، و«بيرفكت لوف».

ويسعى «أجوستي فيسكال» حامل الوزن والتصنيف الأعلى (103) في خامس الأشواط هانديكاب، لمسافة 2000 متر – رملي، عن تحقيق فوز جديد بالموسم الحالي، لكن الخطورة قد تأتي من «نيفرشو ويكنس»، الفائز في آخر مشاركتين، و«الجداف». وتختتم الأمسية بسباق هانديكاب عشبي ممتد لمسافة 2000 متر، وأبرز المرشحين «كفاف»، وينافسه «ونيس»، و«ساري دبي»، و«إنتر ساسي».