«إثارة» تعلن عن «عام قياسي» بـ1.3 مليون مشجع

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت شركة إثارة رقماً قياسياً في عدد الجمهور الذي استضافته في فعالياتها لعام 2023، مرسخة مكانتها الرائدة في تنظيم واستضافة الفعاليات والتجارب الفريدة في الإمارات، وجميع أنحاء المنطقة، حيث استقبلت ما يزيد على 1.3 مليون شخص خلال العام الماضي، ضمن الفعاليات المتنوعة والأحداث التي نظمتها والمرافق التابعة لها.

واستضافت الشركة الرائدة في مجال تنظيم الفعاليات وإدارة المرافق، خلال العام الأول من مسيرتها، أكثر من 100 فعالية في مجموعة من أشهر المواقع التابعة لها، بما في ذلك الاتحاد أرينا، وحلبة مرسى ياس، والاتحاد بارك، ومركز ياس للمؤتمرات.

وتأسست شركة إثارة بعد ضم وتوحيد عمليات اثنتين من كبرى شركات تنظيم الفعاليات وإدارة المرافق في المنطقة، وهما شركة فلاش للترفيه وشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، في خطوة تهدف إلى وضع معيار جديد في صناعة الفعاليات والترفيه في المنطقة والعالم، وتجمع «إثارة» خبرات وتجارب كوادر العمل في الشركتين، والممتدة إلى 15 عاماً، لتقديم تجارب فريدة ولحظات لا تنسى للجمهور.

ومنذ الانطلاقة الأولى لشركة إثارة في مايو 2023، استضافت الشركة التي يقع مقرها الرئيس في دولة الإمارات، مجموعة من أهم الأحداث البارزة في المنطقة، من ضمنها النسخة 15 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي، إلى جانب حفلات مهرجان «ياسلام» لما بعد السباق، والحضور الأول في المنطقة لسباقات سوبر كروس للدراجات النارية مع جائزة أبوظبي الكبرى للسوبر كروس، بالإضافة إلى أداء دور مهم في إدارة جوانب مختلفة لمؤتمر الأطراف COP28 الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي.

وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة: «حققت شركة إثارة نجاحات هائلة في عام انطلاقتها، مرسخة مكانتها الريادية، محلياً وعالمياً من خلال الفعاليات الرائدة التي استضافتها ونظمتها في عام 2023». وتابع: «منذ اكتمال ضم وتوحيد عمليات كل من فلاش للترفيه، وشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات في شهر مايو، تابعت مؤسستنا وكوادرها الحائزين الجوائز تحقيق النجاح تلو الآخر، بفضل جهود وخبرات كادر العمل الذي يضم أكثر من 700 خبير في تنظيم الفعاليات وإدارة المرافق، والذي يتولى قيادة روزنامة الفعاليات الحافلة بالأنشطة على مدار العام، شهدنا خلال عام 2023 العديد من المحطات البارزة، ويسعدني أن أرى نتائج الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق العمل على جميع المستويات، فيما نواصل تطلعاتنا لمزيد من النجاح على المديين القريب والبعيد. وباعتبارها كياناً موحداً، استقبلت إثارة 17.3 مليون ضيف في الفعاليات والمرافق التابعة لها منذ عام 2009». وتماشياً مع مئوية الإمارات 2071، تشارك إثارة أيضاً في مبادرات رئيسة لدعم أجيال المستقبل تركز فيها على التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعمل على تنمية جيل مزود بمهارات القرن 21 من خلال مبادرات تتضمن برنامج ياس في المدارس، الذي شهدت نهائياته الوطنية مشاركة تزيد عن 1000 طالب من مختلف أنحاء دولة الإمارات، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرياضية والأكاديمية التي تستضيفها حلبة مرسى ياس.

كما كشفت شركة إثارة، خلال عام 2023، عن مجموعة من مبادرات الاستدامة الجديدة والمبتكرة في المرافق التابعة لها، ومن ضمن هذه المبادرات الحصول على الاعتماد البيئي فئة 3 نجوم من الاتحاد الدولي للسيارات لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1 قبيل انطلاق فعاليات نسخته الخامسة عشرة، لتؤكد بذلك التزامها بالتعاون من كبرى المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية الرائدة، للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030.