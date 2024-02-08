قمتان ساخنتان في ذهاب نصف نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

معتصم عبدالله (دبي)

تعود عجلة المسابقات المحلية لأندية «دوري المحترفين»، للدوران، بعد توقف استمر لنحو أقل من شهرين «42 يوماً»، منذ مباراة «كأس السوبر» التي جمعت شباب الأهلي والشارقة في 29 ديسمبر الماضي، بداعي المشاركة القارية للمنتخبات الوطنية في بطولتي كأس آسيا «قطر»، وكأس أفريقيا في «كوت ديفوار».

ويستأنف مشوار البطولات المحلية مساء اليوم، بمباراتي اتحاد كلباء والعين، والوصل أمام ضيفه الوحدة، في ذهاب الدور نصف النهائي لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، في انتظار تحدد موعد مباراتي «الإياب الحاسم» قبل التأهل للنهائي المرتقب.

ويحتضن ملعب اتحاد كلباء، مواجهة «النمور» وضيفه «الزعيم» التي تبدو مفتوحة على مصراعيها أمام كل الاحتمالات، عطفاً على نتائج المواجهات الثلاث السابقة التي جمعت الفريقين في مسابقة الكأس، بفوز كل فريق في مباراة والتعادل في الثالثة، قبل مواجهة الليلة، والتي تعد الأولى في «الأدوار الإقصائية»، وتمتد أوجه التشابه بين الفريقين إلى تسجيل كل طرف 6 أهداف في المواجهات المباشرة.

وتزيد نتيجة التعادل الإيجابي 2-2 في المواجهة الأولى التي جمعت اتحاد كلباء والعين في الموسم الحالي 2023-2024، ضمن «الجولة 12» لـ «دوري أدنوك للمحترفين» على ملعب «النمور»، من عوامل الإثارة المتوقعة لمباراة الليلة.

وكان اتحاد كلباء حجز مقعده في نصف النهائي بتخطي منافسيه خورفكان 1-1 و5-1 في الدور الأول، والشارقة 3-2 و2-1 في ربع النهائي، فيما جاء تأهل العين على حساب البطائح 5-0 و2-1 في الدور الأول، والنصر 2-0 و1-2 في ربع النهائي.

وعلى ملعب «زعبيل» معقل الوصل بدبي، يلتقي في الثامنة مساء، «الإمبراطور» ضيفه «العنابي» في قمة منتظرة تجمع متصدر ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، برصيد 30 نقطة، وضيفه الوحدة السادس، وله 20 نقطة، ويديرها طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة فاكوندو تيلو.

وجاء تأهل الوصل لنصف النهائي بتخطي حتا في الدور الأول 7-0 و3-3، وشباب الأهلي في ربع النهائي 3-2 و3-0، فيما تغلب الوحدة على الإمارات 3-0 و5-0 في الدور الأول، قبل أن يعوض خسارته في مباراة ذهاب ربع النهائي أمام جاره الجزيرة 1-2 بالفوز 4-2 في الإياب على استاد آل نهيان.

وتحمل مباراة الليلة «الرقم 11» في تاريخ مواجهات الوصل والوحدة في «كأس الرابطة»، حيث يتفوق «الأصفر» برصيد 5 انتصارات، مقابل 4 للعنابي، والتعادل في مباراة واحدة، وستكون مواجهة الليلة الثانية في الدور نصف النهائي بعد الأولى موسم 2015-2016، والتي انتهت بفوز الوحدة 2-1 على ملعب الوصل.

وعلى غرار مواجهة اتحاد كلباء والعين الأولى في الموسم الحالي 2023- 2024 ضمن «الجولة العاشرة» لدوري أدنوك للمحترفين، حسم التعادل الإيجابي 2-2 ضمن الجولة ذاتها مواجهة «الإمبراطور»، و«العنابي» الأولى على ملعب الوحدة في ديسمبر الماضي.

وسعى الفريقان للاستفادة من فترة التوقف، بترتيب الأوضاع وخوض مجموعة من المباريات الودية، حيث تعاقد الوصل مع المدافع الدولي الكوري الجنوبي الجنوبي سيونج هيون، فيما ضم الوحدة لصفوفه لاعب الوسط الأوزبكي خوجيمات إركينوف، في أعقاب التعاقد مع المدرب جوران توفينجدزيتش المدير الفني السابق لفريق نادي النصر.



«أفضلية الأرض» تدعم «النمور»

حقق اتحاد كلباء الفوز في 6 من أصل آخر 7 مباريات على ملعبه في «كأس الرابطة» قبل مواجهة ضيفه العين الليلة في ذهاب نصف النهائي، وجاءت الخسارة الوحيدة للنمور أمام الوحدة 1-5، في المقابل حقق «الزعيم» الفوز في آخر مباراتين في الكأس خارج قواعده بنتيجة إجمالية 7-0.



الهجوم الأقوى

تجمع مباراة الوصل أمام ضيفه الوحدة الليلة على ملعب زعبيل، الفريقين الأقوى هجوماً في النسخة الحالية لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، برصيد 16 هدفاً لـ «الإمبراطور» المتصدر مقابل 13 هدفاً للعنابي وصيف «الأقوى هجوماً».