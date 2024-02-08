«إصابة الرسغ» تبعد البلوشي عن «آسيوية الأثقال»

طشقند (الاتحاد)

أبعدت إصابة في رسغ اليد، عيسى البلوشي، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عن المشاركة في منافسات وزن (89 كجم)، بالبطولة الآسيوية التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند، ويسدل الستار عليها غداً السبت، فيما يتأهب الثنائي عز الدين الغفير ومؤيد النجار لمعانقة المجد القاري في منافسات وزني 109 وفوق 109 كجم، في مشهد الختام بالبطولة التي تشهد مشاركة أبطال العالم، كما أنها تمثل المحطة قبل الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ولم يحالف التوفيق منذر الجسمي في منافسات وزن (67 كجم)، وفاطمة ناروئي وزن (64 كجم)، ومي المدني وزن (71 كجم)، حيث جاء ترتيبهم الثامن والتاسع والـ 11 على التوالي، خلال المنافسات بالأيام الثلاثة الماضية، لكن في الوقت نفسه حالفهم التوفيق في تحسين أرقامهم الشخصية قياساً بمشاركتهم الأخيرة في البطولة العربية الأخيرة، بجانب أن منذر وفاطمة يشاركان للمرة الأولى في «الآسيوية»، وللمرة الثانية في بطولة خارجية.

وأعرب رضا البطوطي، مدرب المنتخب، عن رضا الجهاز الفني عما تحقق من نتائج، مشيراً إلى أن الهدف من وجود رباعي الأوزان الخفيفة هو اكتساب الخبرة والاحتكاك والارتقاء في المستوى، خاصة أن معظمهم يوجد للمرة الأولى في بطولة كبرى بهذا الحجم.

وقال: «آسيا تسيطر على الأوزان الخفيفة عالمياً، وهذه البطولة إذا ما استثنينا الصين التي فضلت إراحة رباعيها بعد سلسلة من المشاركات المتواصلة، فهي بمثابة بطولة عالم، وليست بطولة قارية فقط، لأن معظم الأبطال حاضرون فيها، والوجود فيها مكسب كبير لعناصر المنتخب، وننتظر بترقب اليوم الأخير ومنافسات الأوزان الثقيلة التي نعول فيها كثيراً على عز الدين الغفير ومؤيد النجار، وعلى صعودهم إلى منصة التتويج، لأنهما يملكان القدرات العالية التي تمكنهم من المنافسة وسط النخبة الآسيوية، وأتمنى لهما التوفيق في تحقيق إنجاز جديد بعد ما حققاه عربياً، وفوزهم بـ 6 ميداليات ذهبية».

وعن إصابة البلوشي، قال البطوطي: «الإصابة بسيطة، وفضلنا إراحته حتى لا تتفاقم، وبعد تعافيه سيواصل التدريبات، استعداداً لكأس الإمارات محلياً، وبطولة العالم في تايلاند والحدثين في مارس وأبريل المقبلين».