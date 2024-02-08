الجمعة 9 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

37 لاعباً في قائمة ناشئي اليد استعداداً لـ«الألعاب الخليجية»

منتخب الناشئين يبدأ التجمع استعداداً للألعاب الخليجية للشباب (من المصدر)
9 فبراير 2024 01:31

رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
الشارقة يحقق «الفوز الأول» في دوري اليد
مليحة يشارك في «خليجية اليد»

أعلن اتحاد اليد تشكيل منتخب الناشئين، للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية للشباب «الإمارات 2024» التي ستقام خلال شهر أبريل المقبل، والبطولة الآسيوية في إيران خلال شهر أغسطس المقبل والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين، حيث يقود التدريبات خالد أحمد ومعه إبراهيم الأميري المدرب المساعد وطارق البلوشي المعد البدني للمنتخب، بالإضافة إلى خميس السويدي، مدير المنتخب. واعتمدت لجنة المنتخبات في قائمة المنتخب 37 لاعباً، من بينهم 18 لاعباً من فئة الأشبال، على أن يبدأ التجمع الأول لهم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، و19 لاعباً من فئة الناشئين ويبدأ التجمع لهم يومي 20 و21 فبراير الجاري.
تضم قائمة الأشبال: محمد العود وعبدالله العبيدلي وإبراهيم العشر وعمر السلمان وعبدالرحمن البلوشي وحمدان النعيمي من الشارقة، وموسى الأسود وعمر البلوشي وعبدالله البدواوي من شباب الأهلي، وراشد المهيري من الوصل، وخليفة الحمادي من البطائح، والحسين الشدادي والحسن الشدادي وأبوبكر الجابري من الجزيرة، وخالد السعدي من العين، ومحمد سعيد وناصر الصفار من النصر، بينما تضم قائمة الناشئين: راشد القرض ومحمد المازمي ومسعود الياسي ومانع الكتبي وسعيد آل علي من الشارقة، وعبدالله الفلاسي وعبدالرحمن المدني ونواف خالد من شباب الأهلي، وجاسم النوبي وحمدان الحصاي ومحمد المزروعي وأحمد لنجاوي من الوصل، وعلي توفيق وسعود الشرهان ومحمد الزعابي من اتحاد كلباء، وخالد مبخوت من الجزيرة، وعلي الخزيمي من خورفكان، ومايد صنقور من النصر. 
من ناحية أخرى، يستضيف فريق شباب الأهلي، اليوم، منافسه مليحة في افتتاح الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لدوري أقوياء اليد، وذلك بصالة النهدة، فيما تستكمل الجولة بـ 3 مواجهات غداً السبت، حيث يلتقي الجزيرة مع العين في ديربي أبوظبي بصالة فخر أبوظبي، وهي المباراة التي تأجلت لمدة 24 ساعة باتفاق الناديين، كما يستضيف فريق الشارقة منافسه النصر
فيما تجمع المواجهة الثالثة بين دبا الحصن والوصل بصالة دبا الحصن.

اتحاد اليد
دوري اليد
دورة الألعاب الخليجية
آخر الأخبار
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز"
اقتصاد
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز" لـ"الاتحاد": التخطيط الجيد أساس النجاح
اليوم 11:57
جهود الوساطة الإماراتية تنجح في اتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
الأخبار العالمية
جهود الوساطة الإماراتية تنجح في اتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 11:49
عروض تقنية في «أضواء الشارقة» بالحمرية
الترفيه
عروض تقنية في «أضواء الشارقة» بالحمرية
اليوم 12:40
الإمارات تطلق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية
علوم الدار
الإمارات تطلق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية
اليوم 12:37
تكريم ضباط من "الداخلية" تخرجوا من أكاديميات عالمية مرموقة
علوم الدار
تكريم ضباط من "الداخلية" تخرجوا من أكاديميات عالمية مرموقة
اليوم 12:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©