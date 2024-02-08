37 لاعباً في قائمة ناشئي اليد استعداداً لـ«الألعاب الخليجية»

رضا سليم (دبي)

أعلن اتحاد اليد تشكيل منتخب الناشئين، للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية للشباب «الإمارات 2024» التي ستقام خلال شهر أبريل المقبل، والبطولة الآسيوية في إيران خلال شهر أغسطس المقبل والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين، حيث يقود التدريبات خالد أحمد ومعه إبراهيم الأميري المدرب المساعد وطارق البلوشي المعد البدني للمنتخب، بالإضافة إلى خميس السويدي، مدير المنتخب. واعتمدت لجنة المنتخبات في قائمة المنتخب 37 لاعباً، من بينهم 18 لاعباً من فئة الأشبال، على أن يبدأ التجمع الأول لهم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، و19 لاعباً من فئة الناشئين ويبدأ التجمع لهم يومي 20 و21 فبراير الجاري.

تضم قائمة الأشبال: محمد العود وعبدالله العبيدلي وإبراهيم العشر وعمر السلمان وعبدالرحمن البلوشي وحمدان النعيمي من الشارقة، وموسى الأسود وعمر البلوشي وعبدالله البدواوي من شباب الأهلي، وراشد المهيري من الوصل، وخليفة الحمادي من البطائح، والحسين الشدادي والحسن الشدادي وأبوبكر الجابري من الجزيرة، وخالد السعدي من العين، ومحمد سعيد وناصر الصفار من النصر، بينما تضم قائمة الناشئين: راشد القرض ومحمد المازمي ومسعود الياسي ومانع الكتبي وسعيد آل علي من الشارقة، وعبدالله الفلاسي وعبدالرحمن المدني ونواف خالد من شباب الأهلي، وجاسم النوبي وحمدان الحصاي ومحمد المزروعي وأحمد لنجاوي من الوصل، وعلي توفيق وسعود الشرهان ومحمد الزعابي من اتحاد كلباء، وخالد مبخوت من الجزيرة، وعلي الخزيمي من خورفكان، ومايد صنقور من النصر.

من ناحية أخرى، يستضيف فريق شباب الأهلي، اليوم، منافسه مليحة في افتتاح الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لدوري أقوياء اليد، وذلك بصالة النهدة، فيما تستكمل الجولة بـ 3 مواجهات غداً السبت، حيث يلتقي الجزيرة مع العين في ديربي أبوظبي بصالة فخر أبوظبي، وهي المباراة التي تأجلت لمدة 24 ساعة باتفاق الناديين، كما يستضيف فريق الشارقة منافسه النصر

فيما تجمع المواجهة الثالثة بين دبا الحصن والوصل بصالة دبا الحصن.