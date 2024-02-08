«طيران الإمارات» تُحلق بـ«أجنحة دوري السلة الأميركي»

رضا سليم (دبي)

أعلنت طيران الإمارات، رعاية دوري السلة الأميركي (NBA)، خلال توقيع عقد شراكة تسويقية عالمية مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، وتستمر الاتفاقية لعدة سنوات، أصبحت بموجبها طيران الإمارات شريك الخطوط الجوية العالمية الرسمية للرابطة، بالإضافة إلى «شريك الاسم» لأول مسابقة لكأس الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية التي كان اسمها مسابقة كأس «إن- سيزون». كما أصبحت طيران الإمارات أول شريك على الإطلاق لقمصان الحكام في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته طيران الإمارات بمقرها في دبي، بحضور بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة، ومارك تاتوم، نائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، الرئيس التنفيذي للعمليات، وأسطورة كرة السلة الأميركية اللاعب السابق والمدرب إيزيا توماس.

وطبقاً للاتفاقية، تغير مسمى الدوري الأميركي إلى «كأس طيران الإمارات للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية»، وسيظهر شعار واسم الناقلة العالمية على شعار المسابقة الجديدة، إلى جانب الترويج للعلامة التجارية المشتركة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية للرابطة، واللافتات داخل الملعب، خلال مباريات نصف نهائي مسابقة كأس طيران الإمارات للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية ومباريات البطولة بدءاً من الموسم المقبل، كما سيظهر شعار طيران الإمارات أيضاً على قمصان حكام دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بداية من مباراة «كل النجوم 2024 All Star Game»، رقم 73 التي ستقام يوم الأحد 18 فبراير الجاري في جينبريدج فيلدهاوس في إنديانابوليس بولاية إنديانا وستنقل إلى الجمهور في 214 دولة ومنطقة بـ60 لغة، وذلك عبر شاشات التلفزيون والمنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نفخر بهذه الشراكة التسويقية العالمية مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، ذلك أن هذه اللعبة تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، ومتحمسون للعمل مع أحد أكثر الدوريات الاحترافية المرموقة عالمياً، إذ يشكّل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إضافة قيّمة لمحفظة رعاياتنا، ويتيح لنا التواصل مع قاعدة جماهيرية عالمية واسعة، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث تشكّل اللعبة عنصراً رئيساً مهماً في الثقافة الرياضية».

من جانبه، قال مارك تاتوم، نائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، الرئيس التنفيذي للعمليات: «نشارك طيران الإمارات الالتزام بجذب المشجعين في جميع أنحاء العالم بطرق جديدة ومبتكرة، وفيما تواصل كرة السلة انتشارها باعتبارها الرياضة الأسرع نمواً على مستوى العالم، فإن من شأن هذا التعاون أن يسلّط الضوء على إثارة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أمام ملايين المسافرين مع طيران الإمارات كل عام».

في الوقت نفسه، تتيح هذه الرعاية لطيران الإمارات المشاركة في فعالية NBA Crossover الحدث التفاعلي للجمهور في مباراة «كل النجوم»، وعدد من الفعاليات والأحداث، كما ستبرز علامة طيران الإمارات التجارية أيضاً عبر اللافتات الافتراضية داخل الملعب، وأعلى اللوحة الخلفية خلال مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويظهر شعار طيران الإمارات أيضاً على قمصان جميع الحكام في دوري كرة السلة الأميركي للسيدات WNBA، بدءاً من موسم 2025، ودوري NBA G League، بدءاً من موسم 2024-2025.

وتتيح الشراكة لعشاق كرة السلة شراء مجموعة واسعة من المنتجات الرسمية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مثل كرات السلة والملابس الرياضية والمقتنيات التذكارية القديمة، على أن يتم إطلاق بعض عمليات التعاون ذات العلامات التجارية المشتركة في وقت لاحق من هذا العام. وسوف تباع البضائع في متجر طيران الإمارات الرسمي في المقر الرئيس لطيران الإمارات في دبي وعبر الإنترنت.

يُذكر أن طيران الإمارات تدعم كرة السلة في المنطقة منذ نحو 30 عاماً، حيث تساعد على التواصل مع عشاق هذه الرياضة الشعبية في لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منصة لتسليط الضوء على أفضل وألمع النجوم.

وتشمل محفظة الرعاية العالمية لطيران الإمارات شراكات مع أفضل الأندية الرياضية والبطولات والفعاليات الثقافية رفيعة المستوى، وغيرها الكثير. وستدعم رعاية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين جهود الناقلة للوصول إلى قاعدة جماهيرية ضخمة في الولايات المتحدة والعالم، من خلال الشغف المشترك برياضة كرة السلة.