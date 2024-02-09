الأحد 11 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الجودو» يعتمد برنامج الإعداد النهائي لـ«أولمبياد باريس»

«الجودو» يعتمد برنامج الإعداد النهائي لـ«أولمبياد باريس»
9 فبراير 2024 10:30

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي برنامج إعداد ومشاركات منتخب الجودو، حتى موعد المشاركة في دورة الألعاب الرياضية الأولمبية «باريس 2024»، التي تقام في يوليو المقبل، بمشاركة منتخبنا الأول، الذي يضم حتى الآن 5 لاعبين، كإنجاز تاريخي لرياضة الإمارات، حيث يسبق ذلك استضافة بطولة العالم للجودو في أبوظبي خلال من 18 وحتى 24 مايو المقبل، كختام البطولات المؤهلة من قبل الاتحاد الدولي للجودو للأولمبياد المقبل.
ويختتم منتخب الجودو غداً السبت معسكره في جورجيا في نطاق برنامجه السنوي استعداداً للأولمبياد المقبل، والمشاركات التي تسبقه بداية ببطولة «باكو جراند سلام»، التي تقام في أذربيجان خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الحالي، وتشهد مشاركة لاعبتنا باتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم، واللاعب كريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم، والتي ضمت حتى الآن قبل موعد قرعتها المقررة ظهر يوم الخميس المقبل بفندق ماريوت باكو، عدد 63 دولة من بينها 3 دول عربية خليجية وهي الإمارات، البحرين والسعودية.
ويعقب بطولة باكو إقامة معسكر آخر في أوزبكستان استعداداً للمشاركة في بطولة «طشقند جراند سلام»، التي تقام خلال الفترة من الأول الى الثالث من مارس المقبل، وشهدت كشوفاتها تقدم 51 دولة للمشاركة من بينها 4 دول عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، السعودية، الكويت والمغرب، وتعقبها عده بطولات قبل موعد بطولة العالم المقبلة.

أخبار ذات صلة
«الجودو» يختتم مشاركته في «باريس جراند سلام» بـ«البرونز»
«الشارقة» بطل «كأس سفير اليابان» للجودو
منتخب الجودو
محمد بن ثعلوب الدرعي
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز"
اقتصاد
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز" لـ"الاتحاد": التخطيط الجيد أساس النجاح
9 فبراير 2024
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
علوم الدار
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
اليوم 20:49
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
«الداخلية» تؤكد جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع المنخفض الجوي
اليوم 19:46
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه مناشدة للسائقين
اليوم 18:41
رئيسة المجر المستقيلة كاتالين نوفاك
الأخبار العالمية
رئيسة المجر تستقيل ووزيرة العدل تنهي مسيرتها السياسية
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©