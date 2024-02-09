«الجودو» يعتمد برنامج الإعداد النهائي لـ«أولمبياد باريس»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي برنامج إعداد ومشاركات منتخب الجودو، حتى موعد المشاركة في دورة الألعاب الرياضية الأولمبية «باريس 2024»، التي تقام في يوليو المقبل، بمشاركة منتخبنا الأول، الذي يضم حتى الآن 5 لاعبين، كإنجاز تاريخي لرياضة الإمارات، حيث يسبق ذلك استضافة بطولة العالم للجودو في أبوظبي خلال من 18 وحتى 24 مايو المقبل، كختام البطولات المؤهلة من قبل الاتحاد الدولي للجودو للأولمبياد المقبل.

ويختتم منتخب الجودو غداً السبت معسكره في جورجيا في نطاق برنامجه السنوي استعداداً للأولمبياد المقبل، والمشاركات التي تسبقه بداية ببطولة «باكو جراند سلام»، التي تقام في أذربيجان خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الحالي، وتشهد مشاركة لاعبتنا باتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم، واللاعب كريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم، والتي ضمت حتى الآن قبل موعد قرعتها المقررة ظهر يوم الخميس المقبل بفندق ماريوت باكو، عدد 63 دولة من بينها 3 دول عربية خليجية وهي الإمارات، البحرين والسعودية.

ويعقب بطولة باكو إقامة معسكر آخر في أوزبكستان استعداداً للمشاركة في بطولة «طشقند جراند سلام»، التي تقام خلال الفترة من الأول الى الثالث من مارس المقبل، وشهدت كشوفاتها تقدم 51 دولة للمشاركة من بينها 4 دول عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، السعودية، الكويت والمغرب، وتعقبها عده بطولات قبل موعد بطولة العالم المقبلة.