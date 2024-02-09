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الرياضة

«أبيض الشاطئية» يختتم تحضيرات «مونديال الإمارات»

«أبيض الشاطئية» يختتم تحضيرات «مونديال الإمارات»
9 فبراير 2024 11:30

دبي (الاتحاد)
اختتم منتخبنا لكرة القدم الشاطئية مرحلة تحضيراته الأخيرة لمونديال الشاطئية «الإمارات 2024»، بخوض مواجهة ودية أمام منتخب بيلاروسيا، انتهت لصالح المنتخب الضيف 5 - 4 في الأشواط الإضافية.
كما تضمنت هذه المحطة، خوض ثلاث مباريات ودية، الأولى والثانية كانت أمام المنتخب الروسي، بينما التقى في الودية الثالثة مع المنتخب المكسيكي.
شهد المباراة الأخيرة، عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وعمر الحاج المهيري، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الكرة الشاطئية، وأمل حسن بوشلاخ عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الكرة النسائية.
من جهته أكد بدر حارب مشرف منتخبنا على اكتمال عملية إعداد «أبيض الشاطئية» لهذا المونديال العالمي، مشيراً إلى أن منتخبنا أدى عدداً من المباريات الودية خلال المعسكرات التي أقيمت داخل وخارج الدولة، وشارك في بطولات دولية ودية كبيرة، أبرزها بطولة نيوم الدولية وحصد الميدالية البرونزية، وبطولة إسبانيا الودية التي حقق فيها المركز الثاني.
ووجه مشرف منتخبنا الشكر للجنة كرة القدم الشاطئية في اتحاد الكرة على دعمها للمنتخب خلال فترات إعداده لبطولة كأس العالم، مؤكداً على أن أداء أبيض الشاطئية شهد تطوراً على المستويين البدني والفني، مُشيداً بجدية والتزام اللاعبين التي ساهمت في تحقيق جميع أهداف برنامج الجهاز الفني للمنتخب، أملاً في تحقيق أهدافنا المقبلة في المونديال.

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