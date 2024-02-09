منتخب السيدات يهزم العراق في «الودية الأولى»

دبي (الاتحاد)

فاز المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم على نظيره العراقي 1-0 في المباراة الودية الأولى، التي جرت على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي ضمن استعدادات منتخب السيدات للمشاركات المقبلة، وتتجدد المواجهة الودية بين المنتخبين «الأحد» على ذات الملعب.

وقالت أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة النسائية التي شهدت المباراة، إن المنتخب قدم أداء مميزاً خلال المباراة، واستطاع تحقيق الفوز، وأن هذا أمر إيجابي بالنسبة للاعبات والجهاز الفني بقيادة المدربة الوطنية حورية الطاهري، مؤكدة حرص اللجنة على توفير كل احتياجات منتخب السيدات بهدف الإعداد الجيد للبطولات المقبلة.