الأحد 11 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب السيدات يهزم العراق في «الودية الأولى»

منتخب السيدات يهزم العراق في «الودية الأولى»
9 فبراير 2024 12:00

دبي (الاتحاد)
فاز المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم على نظيره العراقي 1-0 في المباراة الودية الأولى، التي جرت على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي ضمن استعدادات منتخب السيدات للمشاركات المقبلة، وتتجدد المواجهة الودية بين المنتخبين «الأحد» على ذات الملعب.
وقالت أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة النسائية التي شهدت المباراة، إن المنتخب قدم أداء مميزاً خلال المباراة، واستطاع تحقيق الفوز، وأن هذا أمر إيجابي بالنسبة للاعبات والجهاز الفني بقيادة المدربة الوطنية حورية الطاهري، مؤكدة حرص اللجنة على توفير كل احتياجات منتخب السيدات بهدف الإعداد الجيد للبطولات المقبلة.

أخبار ذات صلة
12 لاعباً في قائمة منتخبنا لمونديال الشاطئية «الإمارات 2024»
حمدان بن مبارك يُشيد بنجاح الحكم الإماراتي
اتحاد الكرة
منتخب السيدات
الكرة النسائية
أمل بوشلاخ
آخر الأخبار
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز"
اقتصاد
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز" لـ"الاتحاد": التخطيط الجيد أساس النجاح
9 فبراير 2024
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
علوم الدار
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
اليوم 20:49
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
«الداخلية» تؤكد جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع المنخفض الجوي
اليوم 19:46
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه مناشدة للسائقين
اليوم 18:41
رئيسة المجر المستقيلة كاتالين نوفاك
الأخبار العالمية
رئيسة المجر تستقيل ووزيرة العدل تنهي مسيرتها السياسية
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©