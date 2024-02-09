الجزيرة يتفوق على الرائد السعودي في «التجريبية»

مراد المصري (أبوظبي)

حقق الجزيرة الفوز على الرائد السعودي 1-0، في المبارة الودية التي أقيمت في أبوظبي، ضمن التحضيرات لاستئناف المسابقات الرسمية، بعد فترة التوقف الشتوي.

وسجل عبدالله إدريس هدف فوز «فخر أبوظبي»، وذلك بعد عودة اللاعبين الدوليين للالتحاق بصفوف الفريق بعد نهاية المشاركة في صفوف المنتخبات الوطنية، ومنها كأس أمم آسيا تحديداً.

وتشكل هذه المواجهة تحضيراً إيجابياً للفريق، الذي لن يلعب في الجولة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد تأجيل مباراته مع العين، على أن يستهل مشواره في المسابقات الرسمية من يوم الجمعة المقبل، مع لقاء العربي في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي يتطلع فيها للمنافسة على اللقب باعتباره أحد الفائزين السابقين بها.

واستغل المدرب الروماني ميريل رادوي، لقاء الرائد السعودي، من أجل تجربة أمور فنية مختلفة، إلى جانب إشراك أكبر عدد من اللاعبين، مع سعيه للوصول إلى التشكيلة المثالية لخوض المباريات الرسمية، حيث ستكون المهمة الملقاة على المدرب هي إعادة ترتيب أوراق الفريق، وتحديداً الهوية الفنية في أرضية الملعب، التي افتقدها خلال النصف الأول تحت قيادة المدرب المقال الهولندي فرانك دي بور.