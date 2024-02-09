«العمالية الخامسة» تتوج أبطال مصارعة الذراعين

دبي (الاتحاد)

تصدر لاعبو شركات «ديزرت جروب» و«دلسكو» و«دتكو» قمة بطولة مصارعة الذراعين في مختلف الأوزان، والتي أقيمت في المنطقة الرياضية «أرينا دلسكو» بمنطقة القوز في دبي، ضمن منافسات النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 11 مارس المقبل، وتتضمن 11 لعبة رياضية.

وتُوج سعيد خان لاعب شركة «ديزرت جروب» بلقب بطولة مصارعة الذراعين لفئة الوزن الثقيل، بعد تغلبه على كمالجيت سينج لاعب شركة دتكو، فيما فاز اللاعب محمد آشليك من شركة دلسكو بالمركز الأول في منافسات الوزن الخفيف، بعد تغلبه على محمد إبراهيم من شركة دلسكو، وفي فئة الوزن المتوسط، فاز جواد بت من شركة دتكو بالمركز الأول، بعد تغلبه على هاريش شاندروز من شركة دلسكو.

وأدار تحكيم منافسات البطولة براديش ميثال البطل الدولي لمصارعة الذراعين، وأنيل كومار بطل رفع الأثقال، وشهدت البطولة مشاركة واسعة ومتابعة جماهيرية كبيرة في المنافسات.

وقام عبد الله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي، وممثل عن مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي بتكريم الفائزين، ووُزعت الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما وُزعت جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع المنافسات، وتابع عدد كبير من الجمهور من العمال والأسر المنافسات، وحرصوا على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم في أثناء البطولة.

وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية الخامسة على مدار الأسابيع المقبلة، من خلال منافسات بطولة السباحة وبطولة الكريكيت، وستكون بطولة كرة السلة مسك ختام الدورة، وتقام منافسات الدورة في 10 مواقع مختلفة هي جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية، وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توفير فرص التواصل بينهم، إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاجية، وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مليئة بالمنافسة والترفيه بما يحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.