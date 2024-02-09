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الرياضة

«إدارة الرماية» بطل الجو جيتسو في شرطة أبوظبي

«إدارة الرماية» بطل الجو جيتسو في شرطة أبوظبي
9 فبراير 2024 13:30

أبوظبي (الاتحاد)
فازت إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية بالمركز الأول، في بطولة شرطة أبوظبي الأولى للجو جيتسو، والتي أقيمت بمركز تدريب الجو جيتسو والدفاع التكتيكي بمركز التربية الرياضية الشرطية ضمن بطولات درع مدير قطاع الموارد البشرية.
وحاز مركز التربية الرياضية الشرطية المركز الثاني، وحصلت إدارة أداء العاملين على المركز الثالث بالبطولة التي شملت مستويات (الحزام الأبيض والأزرق)، وتضمن كل مستوى 9 أوزان، بمشاركة 30 لاعباً من مختلف إدارات القطاع.
وتوج الفائزين، العميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، مشيداً بجهود اللجنة الرياضية بقطاع الموارد البشرية في تنظيم البطولة، بالتعاون مع فرع الجو جيتسو والدفاع التكتيكي في شرطة أبوظبي.
وثمن دعم القيادة الشرطية واهتمامها بتحفيز المنتسبين على ممارسة رياضة الجو جيتسو والدفاع التكتيكي والأنشطة الرياضية بشكل عام، مؤكداً أهمية هذه البطولات لرفع جاهزية منتسبي الشرطة للعمل الميداني، لافتاً إلى دورها الكبير في غرس الثقة بالنفس.

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