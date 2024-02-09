رافينيا مهدد بالرحيل عن «البارسا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية النقاب عن أن الجناح البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة مهدد بالرحيل عن «البارسا» في الصيف المقبل، نظراً لأن النادي بحاجة إلى بيع عدد من لاعبيه من أجل ضبط ميزانيته وموارده المالية من جهة، وتوفير مبلغ كبير من جهة أخرى للتعاقد مع لاعب وسط «سوبر» يعوض غياب جابي، الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي، ويبتعد عن الفريق لأكثر من 7 أشهر.

ومن المنتظر أن يعود رافينيا إلى قائمة الفريق في مباراته «الأحد» أمام غرناطة في الجولة 24 للدوري الإسباني «الليجا»، بعد أن شفي من الإصابة التي لحقت به قبل شهر، غير أن تشافي هيرنانديز المدير الفني اعتمد في فترة غياب رافينيا، على النجم الشاب لامين لامال «16 عاماً» الذي أبلى بلاءً حسناً، وأثبت جدارته باللعب أساسياً في مركز الجناح الأيمن، الذي يشغله رافينيا، ولن يكون من السهل على تشافي - على حد قول الصحيفة - أن يُعيد «الفتى الصغير» إلى دكة البدلاء، وإنما سيواصل الاعتماد عليه أساسياً لدوره المهم في هجوم البارسا، ومن المرجح أن يجلس رافينيا على«الدكة» ولا يشارك إلا بديلاً.

وقالت الصحيفة إن «نجم السامبا» مطالب أيضاً خلال الأشهر الأربعة المقبلة أن يثبت أحقيته بالاستمرار مع برشلونة، مع التسليم بأن أرقامه لابأس بها حتى الآن، حيث سجل 4 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى لزملائه في 20 مباراة لعبها هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى ضرورة أن يبذل رافينيا جهداً مضاعفاً، خلال الفترة القادمة لإقناع تشافي بالتمسك به وعدم عرضه للبيع في الميركاتو الصيفي.

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن «الكتالوني» يجهز نفسه للاستفادة من العروض المغرية المقدمة له من أجل الحصول على خدمات رافينيا، إذ إنه مطلوب في الهلال السعودي وتوتنهام وتشيلسي الإنجليزيين.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: نظراً لتذبذب مستوى رافينيا خلال موسمين، وتأثره بالإصابة أكثرمن مرة، وعدم التأكد من أهميته للفريق خلال المرحلة المقبلة، فإن برشلونة قد يضعه على قائمة اللاعبين الذين يأمل في رحيلهم الصيف المقبل، وسيكون رحيله ضرورة إذا لم ينجح «الكتالوني» في بيع أحد لاعبي خط الوسط أو الفرنسي جول كوندي قلب الدفاع غيرالراضي عن مشاركته ظهيراً، ووقتها سيكون رافينيا «ورقة رابحة» في سوق الانتقالات الصيفية، وتحل مشاكل لاحصرلها لـ «البلاوجرانا».