«الآسيوي».. «الأجنبي الأكثر رواجاً» في «ميركاتو الشتاء»

معتصم عبدالله (دبي)

شكلت صفقات «اللاعب الآسيوي» حضوراً قوياً في «الميركاتو الشتوي» لأندية دوري أدنوك للمحترفين، بعدما انطلق القيد في 22 يناير الماضي وحتى 23 فبراير الجاري، بالتعاقد مع 4 لاعبين، في أندية الوصل، الوحدة، خورفكان، والإمارات.

وشملت قائمة التعاقدات على صعيد الأجانب من الدوريات الآسيوية، ثلاثة لاعبين دوليين تواجدوا ضمن قوائم منتخبات بلدانهم خلال النسخة الحالية لـ «كأس آسيا 2023»، والتي يسدل الستار عليها مساء اليوم بلقاء قطر «المضيف» وحامل اللقب أمام منتخب الأردن على «ستاد لوسيل».

وتفصيلاً، ضمت القائمة بلدولي الكوري الجنوبي سيونج هيون جونج المنضم حديثاً لنادي الوصل، والأوزبكيين خوجيمات إيركينوف المنتقل لنادي الوحدة، ومواطنه عزيز بيك أمونوف لاعب خورفكان، علاوة على قلب الدفاع الياباني والدولي السابق ليو أوساكي لاعب نادي الإمارات.

وعزز الوصل «المتصدر» دفاعات فريقه بضم الدولي سيونج هيون جونج «29 عاماً» قادماً من أولسان الكوري الجنوبي بالتزامن مع نهاية مشوار منتخب بلاده في نهائيات كأس آسيا، بعد الخسارة أمام الأردن 0-2 في الدور نصف النهائي.

وتعاقد الوحدة في إطار تدعم صفوفه مع لاعب الوسط الأوزبكي خوجيمات ايركينوف (22 عاماً)، قادماً من نادي توربيدو موسكو الروس،ي بعد إمضائه عقداً يمتد حتى 2025، فيما انتقل مواطنه عزيز بيك أمونوف إلى نادي خورفكان قادماً من ناساف قرشي الأوزبكي بديلاً للتونسي سيف الدين خاوي.

وضم نادي الإمارات صاحب المركز الأخير في ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، إلى صفوفه قلب الدفاع الياباني ليو أوساكي قادماً من نادي فيسيل كوبي الياباني الذي لعب لمدة 5 مواسم، وفاز معه بالدوري الياباني في الموسم الماضي، ويخوض أوساكي «32 عاماً» تجربته الثانية مع زميله الإسباني إنييستا نجم «الصقور»، بعدما تزاملا سويةً في صفوف فيسيل كوبي.

وعززت الصفقات الأربع للأجانب من الدوريات الآسيوية، الوجود القوي لأبناء «القارة الصفراء» في أندية دوري أدنوك للمحترفين، خلال الموسم الحالي 2023- 2024، والتي تشمل 6 أندية، أبرزهم الكوري الجنوبي بارك يونج وو لاعب العين، والأوزبكي عزيز جانييف «شباب الأهلي»، وثنائي الوحدة السوري عمر خربين،

والإيراني أحمد نور الله، والأوزبكي عبدالله عبدلاييف «خورفكان»، والإيراني مهدي قائدي «اتحاد كلباء»، والبحريني علي مدن «عجمان».