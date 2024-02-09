الأحد 11 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ألعاب القوى» يعتمد برنامج إعداد المنتخبات لـ«االخليجية» و«الآسيوية»

«ألعاب القوى» يعتمد برنامج إعداد المنتخبات لـ«االخليجية» و«الآسيوية»
9 فبراير 2024 15:00

دبي (وام)
اعتمدت لجنة المنتخبات في اتحاد ألعاب القوى، برنامج الإعداد المتدرج، قبل المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات في أبريل المقبل، ونهائيات آسيا للشباب في نسختها الـ 21 تحت 20 عاماً المقررة في أبريل أيضاً بدبي.
ويتضمن برنامج الإعداد التجمعات الداخلية والمشاركة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، انطلاقاً من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المقامة حالياً في الشارقة حتى 12 فبراير الجاري.
كما يستعد المنتخب للمشاركة في بطولة آسيا للصالات بإيران من 17 إلى 19 فبراير الحالي، تعقبها بطولة العالم داخل الصالات أيضاً باسكتلندا من 1 إلى 3 مارس المقبل، في آخر محطات الإعداد لدورة الألعاب الخليجية بدبي، بالإضافة إلى البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد.
وينفذ لاعبو ولاعبات منتخبات ألعاب القوى برامج الإعداد مع مدربي الأندية ضمن الخطة المقررة للحفاظ على الجاهزية المطلوبة.
وأكد علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، على الإعداد الشامل للاعبي ولاعبات المنتخب، ومشاركتهم في المعسكرات والبطولات المحلية والخارجية، ضمن استراتيجية التطوير لبناء قاعدة كبيرة من الممارسين للعبة على مستوى الناشئين والأشبال والشباب.

أخبار ذات صلة
أحمد بن محمد ومنصور بن محمد ونهيان بن مبارك يحضرون أفراح كنكزار والمهيري في دبي
أحمد بن محمد يعزي في وفاة مريم الشامسي
اتحاد ألعاب القوى
دورة الألعاب الخليجية
دبي
آخر الأخبار
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز"
اقتصاد
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز" لـ"الاتحاد": التخطيط الجيد أساس النجاح
9 فبراير 2024
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
علوم الدار
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
اليوم 20:49
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
«الداخلية» تؤكد جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع المنخفض الجوي
اليوم 19:46
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه مناشدة للسائقين
اليوم 18:41
رئيسة المجر المستقيلة كاتالين نوفاك
الأخبار العالمية
رئيسة المجر تستقيل ووزيرة العدل تنهي مسيرتها السياسية
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©