«ألعاب القوى» يعتمد برنامج إعداد المنتخبات لـ«االخليجية» و«الآسيوية»

دبي (وام)

اعتمدت لجنة المنتخبات في اتحاد ألعاب القوى، برنامج الإعداد المتدرج، قبل المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات في أبريل المقبل، ونهائيات آسيا للشباب في نسختها الـ 21 تحت 20 عاماً المقررة في أبريل أيضاً بدبي.

ويتضمن برنامج الإعداد التجمعات الداخلية والمشاركة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، انطلاقاً من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المقامة حالياً في الشارقة حتى 12 فبراير الجاري.

كما يستعد المنتخب للمشاركة في بطولة آسيا للصالات بإيران من 17 إلى 19 فبراير الحالي، تعقبها بطولة العالم داخل الصالات أيضاً باسكتلندا من 1 إلى 3 مارس المقبل، في آخر محطات الإعداد لدورة الألعاب الخليجية بدبي، بالإضافة إلى البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد.

وينفذ لاعبو ولاعبات منتخبات ألعاب القوى برامج الإعداد مع مدربي الأندية ضمن الخطة المقررة للحفاظ على الجاهزية المطلوبة.

وأكد علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، على الإعداد الشامل للاعبي ولاعبات المنتخب، ومشاركتهم في المعسكرات والبطولات المحلية والخارجية، ضمن استراتيجية التطوير لبناء قاعدة كبيرة من الممارسين للعبة على مستوى الناشئين والأشبال والشباب.