اتهامات بالكراهية.. ميسي يُغضب الصينيين!

بكين (أ ف ب)

امتدت الاحتجاجات بسبب غياب ليونيل ميسي عن مباراة فريقه إنتر ميامي الأميركي الودية في هونج كونج إلى الصين، حيث ذهب بعضهم إلى حد اتهام نجم كرة القدم الأرجنتيني بالسعي إلى إهانة بكين.

وأثار النجم الأرجنتيني وفريقه إنتر ميامي غضب الجماهير عندما ظل على مقاعد البدلاء ،خلال مباراة أمام منتخب نجوم دوري هونج كونج الأحد الماضي بسبب الإصابة.

وهتف المشجعون الذين دفعوا ما يصل إلى570 يورو لرؤية ميسي، «عوِّضونا»، وأشاروا بإبهام يدهم إلى الأسفل سخرية من المالك المشارك للفريق النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، عندما حاول شكر الجماهير في نهاية المباراة.

لكن عندما لعب النجم الأرجنتيني 30 دقيقة من مباراة ودية لفريقه ضد فيسيل كوبي بطل الدوري الياباني الأربعاء، زاد السخط في الصين.

وأعلنت الشركة التي نظمت اللقاء في هونج كونج، «تاتلر آسيا»، عن «أسفها العميق»، ووعدت أولئك الذين اشتروا التذاكر باسترداد 50% من أموالهم.

وقالت الشركة: «الإصابات جزء من كرة القدم ونحن نتفهم ذلك، ومع ذلك، شعرنا بالحزن، لأن اللاعبين لم يظهروا الاحترام الكافي للجماهير الحاضرة».

وأضافت متأسفة: «طلبنا على الفور من مالكي وإدارة إنتر ميامي حث ميسي على الظهور أمام الجمهور والشرح لهم شخصياً سبب عدم تمكنه من اللعب، لكن ذلك لم يحدث في النهاية».

وفي الصين القارية، أشارت صحيفة «جلوبال تايمز» المؤثرة بلهجتها القومية بشكل عام، إلى أن النجم الأرجنتيني أراد الإضرار بسمعة هونج كونج.

وكتبت الصحيفة: «إحدى النظريات هي أن تصرفات ميسي لها دوافع سياسية، حيث أرادت هونج كونج تحفيز الاقتصاد من خلال هذا الحدث، وأن القوى الخارجية أرادت عمداً إهانة هونج كونج بهذا الحادث»، مضيفة: «لا يمكن استبعاد هذه الفرضية».

وكانت حكومة هونج كونج طلبت توضيحات من منظمي المباراة الذين طلبوا تمويلاً عاماً.

وأعرب اللاعب الأرجنتيني عن أسفه لـ«الحظ السيئ» لعدم تمكنه من اللعب، متمنياً أن يتمكن من العودة مستقبلاً الى اللعب في هونج كونج.

لكن المستشارة الرئيسية لحكومة هونج كونج ريجينا إيب، قالت إنه لا ينبغي أبداً السماح لليونيل ميسي بالعودة، وقالت على شبكة التواصل الاجتماعي إكس: «شعب هونج كونج يكره ميسي وإنتر ميامي واليد المظلمة التي تقف خلفهم، بسبب الازدراء المتعمد والمدروس الذي ألحق بهونج كونج، أكاذيبه ونفاقه يثيرون الاشمئزاز».

وكان غياب ميسي عن الملعب على رأس المحادثات على شبكة التواصل الاجتماعي، وويبو طوال الأسبوع.

وأثارت رسالة اعتذاره تعليقات ساخرة، وقدم بعضهم ميسي على أنه جندي ياباني إمبراطوري، في إشارة إلى تفضيله المفترض لليابان على الصين، وكتب أحد المستخدمين: «ميسي فظ ومتغطرس جداً، وهو أمر مزعج حقاً».