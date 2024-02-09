العين يقترب من نهائي «أبوظبي الإسلامي» بـ«ثنائية كلباء»

فيصل النقبي (كلباء)

حقق العين فوزاً ثميناً على اتحاد كلباء بملعبه بمدينة كلباء، في لقاء ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 2-0، بهدفي المغربي سفيان رحيمي بالوقت بدل الضائع من الشوط الأول، و«البديل» محمد عباس بالوقت الضائع من الشوط الثاني، ليقترب «الزعيم» من النهائي، حيث تبقت له مواجهة الإياب، التي يخوضها على ملعبه، فيما أضاع أصحاب الأرض كافة الفرص، التي سنحت له أمام المرمى العيناوي.

وتقدم العين في نهاية الشوط الأول عن طريق المغربي سفيان رحيمي، الذي افتتح التسجيل بهدفه الشخصي الثاني في المسابقة، بعد سيطرة عيناوية واضحة على مجريات الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني دفع فرهاد مجيدي مدرب «النمور»، بالإيراني مهدي قائدي والمهاجم أحمد عامر لتقوية الجانب الهجومي، وسنحت عدة فرص للأصفر أضاعها المهاجم السلوفينيي فورمبيرج، فيما تصدى لباقي الكرات الحارس «العيناوي» خالد عيسى.

ونجح «البديل» محمد عباس في ترجمة محاولات العين لحسم المباراة، بتسجيله الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ليعزز من حسم فريقه للقاء، الذي انتهى بهدفين نظيفين.