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الرياضة

10 ميداليات لـ «فتيات الشارقة» في «الإمارات للشطرنج»

10 ميداليات لـ «فتيات الشارقة» في «الإمارات للشطرنج»
9 فبراير 2024 20:55

 
الشارقة (الاتحاد)
حققت بطلات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة نتائج متميزة في بطولتي الإمارات للشطرنج الخاطف والسريع في افتتاح النشاط المحلي لموسم 2024 حيث حصدت لاعبات النادي 10 ميداليات ملونة منها ذهبيتان و4 فضيات و4 برونزيات.
ففي بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف التي استضافها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، فازت عائشة محمد المعيني لاعبة النادي بالميدالية البرونزية والمركز الثالث برصيد 6.5 نقطة، فيما حصلت نفس اللاعبة على الميدالية الفضية في فئة تحت 18 سنة للإناث في نفس البطولة، وجاءت زميلتها عنود عيسى في المركز الثالث والميدالية البرونزية متساوية مع شقيقتها عهود عيسى الرابع.
وفي بطولة الإمارات للشطرنج السريع التي استضافها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، حققت لاعبات النادي إنجازات متميزة، حيث فازت عنود عيسى لاعبة المركز الثاني في فئة السيدات، وحلت زميلتها حنان خليل في المركز الثالث، 
وأحرزت فاطمة سيف بالمركز الأول والميدالية الذهبية في فئة تحت 18 سنة للإناث، فيما فازت زميلتها مريم محمد المعيني بالميدالية البرونزية، وفي فئة تحت 14 سنة للإناث، فازت عنود عيسى بالميدالية الذهبية والمركز الأول برصيد 6 نقاط متساوية مع شقيقتها عهود عيسى التي جاءت في المركز الثاني وحصلت على الميدالية الفضية، وفي فئة تحت 10 سنوات للإناث، فازت شيخة محمد المعيني بالميدالية الفضية بعدما حصلت على المركز الثاني.
وأعربت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي عن سعادتها بما حققته لاعبات النادي في بطولتي الإمارات للشطرنج الخاطف والسريع مؤكده أن هذه الإنجازات تبشر بالخير في بداية موسم 2024، والطموحات كبيرة في تحقيق المزيد من الإنجازات في المشاركات المقبلة والتي تعكس الجهد الكبير من إدارة النادي والمدربين والإداريين وأولياء الأمور، حيث يمثل العمل داخل النادي وفق منظومة جماعية مكتملة الأطراف.
ووجهت الشامسي التهنئة إلى اللاعبات مشيرة إلى أن ما تحقق يمثل مسؤولية مضاعفة ليس فقط على اللاعبات بل أيضاً على إدارة النادي في مواصلة الجهد من أجل مزيد من الطموحات والتطلعات التي رسمتها استراتيجية النادي، وإن كان الفوز بـ 10 ميداليات يؤكد أن الإدارة تسير في الاتجاه الصحيح في إعداد اللاعبات، وأيضاً تجهيزهن من أجل تمثيل منتخبات الإمارات في المشاركات الخارجية.

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