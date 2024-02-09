«صراع الأبطال» في «جبل علي مايل»

عصام السيد (دبي)

ينظم مضمار جبل علي ظهر اليوم، أمسية سباقه التاسع لهذا الموسم، تتصدرها الجولة الثالثة من سلسلة الإمارات للسرعة، وتتألف الأمسية من 7 أشواط خصصت جميعها للخيول المهجنة ما عدا الشوط الأول الذي يحتضن كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، فيما يبلغ عدد الخيول المشاركة في الأمسية 84 خيلاً، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 1.855.000 درهم.

ويشهد الشوط الخامس والرئيس في الحفل بطولة جبل علي مايل للفئة الثالثة برعاية شادويل، وسيكون صراع الابطال بين 13 خيلاً، يتقدمهم «هوم برو»، ومن أقوى المنافسين له «لا سدود»، و«إن كراود» إلى جانب«سيكريت فيكتوري».

ويبحث صاحب الأرض «بالحيل» عن لقب ثالث جولات سلسلة الإمارات لسباقات السرعة في الشوط الرابع «جبل علي سبرينت» على مسافة 1000 متر، بمشاركة 16 خيلاً، يتقدمهم «كلر اب»، وهناك «بونتوس» بالإضافة إلى «ليدنج سبيريت».

وينطلق الحفل بسباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1400 متر – هانديكاب، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويتصدر الترشيحات «أيه إف رامي»، وينافسه «شجاع مسقط» بالإضافة للفرس «جنان».

وخصص الشوط الثاني للخيول المبتدئة على مسافة 1200 متر، حيث ينطلق «حب الوطن»، الذي حل ثانياً في مشاركته على ذات المضمار، ومعه رفيقه في الإسطبل «بلاك مارك» صاحب المركز الثالث في مشاركته الأخيرة، وينافسهم «إيرابتف»، و«ذيبان».

ويجتذب ثالث أشواط الأمسية منافسة قوية بين 8 من خيول الثلاث سنوات في كأس طيران الإمارات لمسافة 1600 متر، أبرزها «باسم الله عليك»، ولكن الخطورة تأتي من «ميليتاري أوبشن»، و«شوف دبي»، وصاحب الأرض «وفيت».

ويجتذب الشوط السادس على كأس بنك دبي التجاري لمسافة 1600 متر – هانديكاب، مشاركة 14 خيلاً، يتقدمهم «إل إنتروفرتيدو» الأعلى تصنيفاً في هذا الشوط، وقد يحظى بمنافسة من غريمه «وقت»، لكن الخطورة تأتي من «ميادين» القادم من فوز في مضمار ميدان.

ويختتم الحفل بسباق هانديكاب في الشوط السابع على لقب سكون تكافل ستيكس لمسافة 1950 متراً – هانديكاب، بمشاركة 9 خيول يتقدمها «فايولنت جاستيس»، وتأتي الخطورة من «مكفول» و«كوزميك ديزرت».