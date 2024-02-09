حلبة ياس تستضيف سباق حسم لقب «لي مان الآسيوية»

أبوظبي (الاتحاد)

تعيد الجولة الأخيرة من سلسلة سباقات ياس المثيرة، أجواء السباقات المشوقة من جديد إلى أبوظبي في نهاية هذا الأسبوع، مع عودة أربع بطولات وسباقات شهيرة، تتضمن الجولة الأخيرة من سلسلة «لي مان الآسيوية 2024»، لتحديد المنافسين المشاركين في سباق لي مان 24 ساعة الشهير في وقت لاحق من هذا العام.

وخلال عطلة الأسبوع المميزة، يمكن لعشاق رياضة السيارات قضاء أوقات ممتعة مع إمكانية الدخول المجاني إلى حلبة مرسى ياس خلال يومي 10 و11 فبراير، حيث ينطلق أبطال العالم الواعدون والجيل القادم من نجوم السباق في الشرق الأوسط إلى المسار الذي يبلغ طوله 5.28 كم في أبوظبي.

تشهد الجولة الأخيرة من سلسلة لي مان الآسيوية لهذا العام تشكيلة رائعة تضم أكثر من 40 سيارة ستتنافس على المركز الأول على خط الانطلاق في أبوظبي، حيث ستضمن الفرق الفائزة مكانها في سباق لي مان 24 ساعة الشهير، الذي تقام النسخة 92 منه في لي مان بفرنسا خلال شهر يونيو.

وبفضل الجدول الحافل بأحداث السباقات، يمكن للجماهير أيضاً مشاهدة الجيل القادم من نجوم رياضة السيارات ضمن الجولة الأخيرة من بطولة الفورمولا الإقليمية للشرق الأوسط لهذا العام، حيث يهدف توكا تابونين، سائق فريق R-ace GP البالغ من العمر 17 عاماً إلى تعزيز تقدمه في ترتيب البطولة في أبوظبي.

وفي بطولة فورمولا- 4 الإمارات، يعود فريق ياس هيت للسباقات إلى مقره في الجولة قبل الأخيرة من الموسم بهدف احتلال المركز الأول ضمن الترتيب. ويتأخر كيانو الأزهري سائق فريق ياس هيت بنقطتين فقط عن متصدر البطولة الحالي فريدي سلاتر من فريق بريما ريسينج، حيث سيتنافس الثنائي على الصدارة قبل الجولة النهائية التي تقام في دبي نهاية الأسبوع المقبل.

ويسعى زاك سكولار، السائق الجديد في فريق ياس هيت، أيضاً إلى مواصلة أدائه المتميز والمثير للإعجاب، بعد حصوله على أفضل مركز في مسيرته عندما حقق المركز الثاني في دبي في الجولة الثالثة.