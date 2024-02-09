6 ميداليات للإمارات في «كاراتيه عربية السيدات»

علي معالي (الشارقة)

أهدى فريقا شباب الأهلي والشارقة، الإمارات 6 ميداليات في افتتاح منافسات الكاراتيه، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً في نسختها السابعة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، ينافسن على ألقاب ثماني ألعاب أولمبية.

وحصد الفريقان ثلاث ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية، حيث فازت شيخة اليافعي، لاعبة شباب الأهلي، بذهبية كاتا الفردي، كما نال فريق شباب الأهلي ذهبية الكاتا الجماعي، بينما حصلت لاعب الشارقة سارة حاتم العامري على ذهبية وزن تحت 61 كجم، ونالت لاعبة شباب الأهلي هلا خالد بن حيدر فضية وزن تحت 61 كجم، ولاعبة الشارقة حوراء محمد العجمي فضية وزن تحت 50 كجم، وأخيراً حصلت لاعبة الشارقة اليازية خالد زيد على برونزية وزن تحت 55 كجم.

جاءت المنافسات قوية بمشاركة 9 أندية، حيث حصل فريق نصيب السوري على أكبر عدد من الميداليات، برصيد سبع ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وأربع برونزيات، وتبعه في الترتيب شباب الأهلي برصيد ذهبيتين وفضية، ثم نادي الفتاة الكويتي برصيد أربع ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، وجاء في المركز الرابع نادي الشارقة برصيد ثلاث ميداليات، ذهبية وفضية وبرونزية.

وفاز فريق شباب الأهلي بذهبية كاتا الجماعي، والفضية من نصيب الفتاة الكويتي، البرونزية للاتحاد السعودي والبشمركة العراقي، أما في وزن تحت 50 كجم، فقد حصلت لاعبة الفتاة الكويتي سلامة رضا سلطان على الميدالية الذهبية، والفضية إلى لاعبة الشارقة حوراء العجمي، والبرونزية لكل من لاعبة الاتحاد السعودي لجين الجفري ولاعبة نصيب السوري رهف وليد إبراهيم.

وفي الكرة الطائرة، يواجه الشارقة لرياضة المرأة، سبورتنج المصري، فيما يلاقي فريق سلوى الصباح الكويتي نظيره بيبلوس اللبناني اليوم في صالة نادي خورفكان الرياضية في المربع الذهبي، بعد فوز سبورتنج على تل درة السوري 3 - 0، الشارقة على أكاد عنكاوا العراقي (3-1).

وفرض فريق سيدات البحرين نفسه على اليوم الأول في منافسات ألعاب القوى، حيث نجحت فتيات البحرين في انتزاع 5 ميداليات، بواقع ذهبيتين في سباقي 100 م حواجز، و10 آلاف م جري، وثلاث ميداليات فضية، في كل من سباق 100 م عدو، و1000 م جري، ومسابقة رمي القرص.

بدورها، حصلت العراق على 4 ميداليات، واحدة ذهبية جاءت في الوثب الطويل، وفضية وبرونزية في سباق 100 م حواجز، وبرونزية سباق 1000 م جري.

وحصلت ليبيا على ذهبية واحدة في رمي القرص، وفازت لبنان بميدالية ذهبية في 100 م عدو، وحصلت مصر على ميدالية فضية في 100 م عدو، مع برونزيتين للكويت في رمي القرص، والوثب الطويل، وبرونزية واحدة من نصيب سلطنة عُمان في 100 م عدو.

وجاءت البصمة البحرينية واضحة، بعد فوز العداءة بونتيو ايداو بذهبية 10 آلاف م جري بزمن 34:02.33 دقيقة، متفوقة على زميلتها تغشت حاشاو بيالي التي حازت الميدالية الفضية بزمن 34:02.79 دقيقة، فيما حلت في المركز الثالث، وحصدت الميدالية البرونزية العراقية ديانا كريم لامي بزمن 39:02:5 دقيقة.

وفي سباق 100 م حواجز، فازت البحرينية أمينات جمال بالميدالية الذهبية بزمن 12:39 ثانية، وجاءت العراقية دلسوز عبيد نجيم في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 15:24 ثانية، وحلت زميلتها ديرين بختيار علي في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 15:27 ثانية.

وفي 100 م عدو، فازت اللبنانية ميسا وليد معوض بالمركز الأول والميدالية الذهبية بزمن 12:24 ثانية، وجاءت البحرينية زينب موسى محمد في المركز الثاني، ونالت الميدالية الفضية بزمن 12:42 ثانية، واحتلت البحرينية عزة سلطان اليعربية المركز الثالث، وحصدت الميدالية البرونزية بزمن 12:59 ثانية.

وفي مسابقة الوثب الطويل، فازت العراقية مريم عبدالحميد عبد الإله بالميدالية الذهبية بقفزة بلغت 5 أمتار و33 سنتميتراً، وجاءت المصرية نور عبده عبدالحميد في المركز الثاني بقفزة 5 أمتار و17 سنتيمتراً، وذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية للكويتية عائشة وليد الخضر بقفزة اقتصرت على 5 أمتار و15 سنتميتراً.